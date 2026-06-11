Respons Kritik, New Jersey Bagikan 770 Tiket Gratis Piala Dunia 2026 untuk Warga Lokal

JawaPos.com - Komite tuan rumah New York New Jersey untuk Piala Dunia 2026 mengumumkan akan membagikan 770 tiket gratis bagi warga New Jersey. Kebijakan itu hadir setelah sebelumnya Wali Kota New York City Zohran Mamdani berhasil menyediakan seribu tiket murah dengan harga 50 dolar AS (sekitar Rp 894 ribu) khusus bagi warga New York.

Program tiket gratis yang akan dilaksanakan terwujud berkat donasi dari mitra komite tuan rumah, yaitu Uber dan Hackensack Meridian Health, bekerja sama dengan Gubernur New Jersey Mikie Sherrill. Tiket itu rencananya akan didistribusikan untuk tujuh pertandingan yang berlangsung di MetLife Stadium selama Piala Dunia tetapi tidak termasuk laga final.

Sebagian besar tiket, yakni 500 lembar, akan diberikan kepada klub sepak bola usia muda serta keluarga anggota Garda Nasional New Jersey yang sedang bertugas di luar negeri. Selain itu, penerima juga mencakup pasien rumah sakit Hackensack yang tergabung dalam program Make-A-Wish serta petugas tanggap darurat di Bergen County yang terlibat dalam operasional Piala Dunia.

Sebanyak 200 tiket lainnya akan disalurkan melalui Hackensack sebagai mitra rumah sakit resmi, khusus untuk tenaga medis garis depan, perawat, pasien anak, serta anak-anak yang tengah menghadapi penyakit serius beserta keluarganya.

Sementara itu, 70 tiket sisanya akan didistribusikan melalui program Welcome World Rewards. Tiket itu dapat diperoleh oleh masyarakat yang mendukung usaha kecil lokal dengan cara mengunjungi tempat usaha setempat, mengikuti acara nonton bersama, serta berpartisipasi dalam kegiatan komunitas selama turnamen berlangsung. Demi mencegah praktik penjualan kembali atau percaloan, seluruh tiket gratis itu bersifat tidak dapat dipindahtangankan.

Dilansir dari The Athletic, Gubernur New Jersey Mikie Sherrill menyatakan bahwa langkah itu bertujuan memastikan masyarakat lokal dapat merasakan langsung suasana Piala Dunia. “Kami ingin pengalaman ini dapat diakses dan terjangkau bagi sebanyak mungkin warga New Jersey. Saya akan selalu memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” ujarnya.

CEO komite tuan rumah penyelenggara, Alex Lasry, menambahkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah negara bagian dan mitra korporasi dalam beberapa pekan terakhir guna mengamankan tambahan tiket bagi warga. Lasry juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sherrill serta pihak Uber dan Hackensack Meridian Health atas dukungan mereka.

Sebelumnya, kebijakan Zohran Mamdani memberikan tiket murah untuk warga New York sempat memicu ketegangan. Dalam program yang mendapat persetujuan khusus dari FIFA, warga New York dapat membeli tiket seharga 50 dolar AS (sekitar Rp 894 ribu) melalui undian, lengkap dengan fasilitas transportasi bus pulang-pergi gratis.