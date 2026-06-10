Timnas Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, Jadwal Pertandingan

JawaPos.com — Timnas Republik Ceko kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah absen selama 20 tahun.

Kepastian itu didapat setelah mereka menyingkirkan Republik Irlandia dan Denmark lewat adu penalti di babak play-off, sekaligus mengamankan tiket ke Grup A bersama Meksiko, Korea Selatan, dan Afrika Selatan.

Kembalinya Republik Ceko menjadi salah satu cerita menarik dalam Piala Dunia 2026. Negara yang pernah dua kali menjadi runner-up dunia itu akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola internasional setelah terakhir tampil pada edisi 2006 di Jerman.

Perjalanan menuju putaran final berlangsung dramatis. Republik Ceko mengalahkan Republik Irlandia dan Denmark melalui adu penalti dalam dua laga play-off yang menegangkan.

Keberhasilan tersebut juga menjadi awal era baru bersama pelatih Miroslav Koubek. Juru taktik berusia 74 tahun itu ditunjuk menggantikan Ivan Hasek pada Desember 2025 dan langsung membawa timnya lolos ke Piala Dunia.

Fakta Singkat Timnas Republik Ceko Sebelum menatap persaingan di Grup A, berikut fakta singkat mengenai Timnas Republik Ceko di Piala Dunia 2026:

Kapten: Ladislav Krejci

Pelatih: Miroslav Koubek

Jumlah penampilan di Piala Dunia (termasuk 2026): 10 kali

Prestasi terbaik: Runner-up Piala Dunia 1934 dan 1962

Rekam jejak tersebut menunjukkan Republik Ceko bukan tim sembarangan. Meski lama absen dari putaran final, mereka memiliki sejarah panjang dalam kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia.