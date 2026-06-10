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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 10 Juni 2026 | 14.19 WIB

Sudah 3 Kali Akurat! Ekonom Jerman Joachim Klement Prediksi Negara ini Akan Juara Piala Dunia 2026

Joachim Klement (Istimewa) - Image

Joachim Klement (Istimewa)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 masih cukup lama untuk digelar, tetapi berbagai prediksi mengenai calon juara sudah mulai bermunculan. 

Salah satu yang menarik perhatian datang dari seorang ekonom asal Jerman bernama Joachim Klement.

Berbeda dengan analis sepak bola pada umumnya, Klement tidak memiliki latar belakang sebagai pelatih, pemain, maupun pengamat sepak bola profesional. 

Ia dikenal sebagai ahli matematika, ekonom, dan investment strategist yang sehari-hari berkutat dengan analisis pasar keuangan dan data statistik.

Nama Klement mulai mencuri perhatian setelah model prediksi yang ia buat berhasil menebak juara dalam tiga edisi Piala Dunia secara beruntun. 

Pada 2014 ia memprediksi Jerman sebagai juara, lalu Prancis pada 2018, dan Argentina pada 2022. Ketiga prediksi tersebut terbukti tepat.

Keberhasilan tersebut membuat banyak orang kembali menaruh perhatian pada model yang digunakannya untuk memprediksi hasil Piala Dunia 2026.

Dalam perhitungannya, Klement tidak hanya melihat kualitas pemain atau performa tim di lapangan. Ia menggabungkan sejumlah variabel ekonomi dan demografi yang menurutnya memiliki hubungan dengan kesuksesan sepak bola suatu negara.

Beberapa faktor utama yang digunakan antara lain produk domestik bruto (GDP) per kapita, jumlah populasi, suhu rata-rata negara, serta peringkat FIFA. 

Editor: Banu Adikara
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