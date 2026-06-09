Michael Olise Hattrick, Prancis Hancurkan Irlandia Utara dalam Laga Uji Coba Terakhir Jelang Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Prancis menutup rangkaian persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara. Bintang kemenangan Les Bleus adalah Michael Olise, yang mencetak hattrick impresif dalam laga yang digelar di Stadion Pierre Mauroy, Lille.

Meski hasil akhir tampak cukup nyaman bagi tuan rumah timnas Prancis, pertandingan tidak sepenuhnya berjalan mudah. Irlandia Utara yang datang dengan skuad muda berusia rata-rata hanya 22,6 tahun mampu memberikan perlawanan sengit dan menunjukkan karakter yang menjanjikan.

Melansir The Standard, Michael Olise membuka keunggulan timnas Prancis menjelang turun minum. Setelah tembakan Ousmane Dembele diblok, bola liar jatuh ke kakinya dan langsung diselesaikan dengan tenang untuk membawa tim asuhan Didier Deschamps unggul 1-0.

Sebelumnya, Prancis memang lebih dominan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Kylian Mbappe sempat mengancam lewat tembakan melengkung yang tipis melebar, sementara Desire Doue dan Aurelien Tchouameni juga beberapa kali memaksa lini belakang Irlandia Utara bekerja keras.

Di sisi lain, tim tamu bukan tanpa peluang. Patrick Kelly dan Isaac Price beberapa kali memanfaatkan serangan balik cepat untuk menguji pertahanan Prancis. Bahkan menjelang akhir babak pertama, Jamie Donley sempat mencetak gol, namun dianulir setelah Ruairi McConville dianggap melakukan pelanggaran terhadap Theo Hernandez dalam proses serangan.

Tiga menit setelah babak kedua dimulai, Prancis menggandakan keunggulan. Kiper Pierce Charles gagal mengamankan umpan silang Malo Gusto, dan setelah sundulan Hernandez diblok Trai Hume, bola kembali jatuh kepada Olise yang tanpa ampun menghantamkannya ke dalam gawang untuk membuat skor menjadi 2-0.

Meski tertinggal dua gol, Irlandia Utara tidak menyerah. Semangat juang mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-64. Shea Charles melakukan penetrasi apik setelah melewati Dayot Upamecano sebelum mengirim umpan rendah yang disambut Patrick Kelly. Gol tersebut menjadi gol internasional pertama Kelly dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.

Gol itu juga menjadi bukti bahwa tim muda racikan Michael O'Neill mampu tampil berani menghadapi salah satu kandidat kuat juara dunia.