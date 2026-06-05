Timnas Prancis Kalah dari Pantai Gading, Rayan Cherki Santai

JawaPos.com - Rayan Cherki tidak terlalu khawatir dengan kekalahan tim nasional Prancis dari Pantai Gading. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Stadion Beaujoire, Jumat (5/6).

Timnas Prancis mendominasi jalannya pertandingan hingga Rayan Cherki mencetak gol pada menit ke-45. Gol tersebut membuat tim tuan rumah unggul 1-0 di babak pertama.

Saat laga babak kedua baru berjalan delapan menit, Pantai Gading mencetak gol penyama kedudukan setelah Guéla Doué melepaskan tendangan keras. Pada menit ke-84, Amad Diallo membuat publik Stadion Beaujoire terdiam dengan golnya pada menit ke-84.

Kekalahan dari Pantai Gading tidak terlalu membuat Rayan Cherki khawatir. Menurutnya, pertandingan itu dimanfaatkan timnas Prancis untuk mengembalikan performa para pemain.

Kelelahan menjadi salah satu faktor kekalahan timnas Prancis dari Pantai Gading. Meskipun demikian, Rayan Cherki menilai timnya bermain bagus di babak pertama.

"Secara pribadi, itu adalah penampilan yang biasa saja, hanya untuk kembali ke kondisi prima. Tentu saja, kami telah bekerja keras di Clairefontaine, kami telah bekerja keras sepanjang musim," kata Rayan Cherki kepada TF1 yang dikutip laman L'Equipe, Jumat (5/6).

"Ada sedikit kelelahan, tetapi tujuannya adalah untuk berada dalam kondisi bagus pada tanggal 16 Juni. Pertandingan persahabatan ini hanyalah bonus. Di babak pertama, kami berhasil mempertahankan penguasaan bola dan menciptakan peluang," imbuh pemain Manchester City tersebut.

Di babak kedua, Cherki mengaku laga berjalan lebih sulit. Akibatnya, timnas Prancis kebobolan dua gol dan berharap timnya bisa bermain lebih fokus di laga berikutnya.