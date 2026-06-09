Messi Dicadangkan, Timnas Argentina Tetap Menang Nyaman Jelang Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Argentina melanjutkan persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Honduras dalam laga persahabatan di Kyle Field, College Station, Texas. Perhatian utama justru tertuju pada absennya Lionel Messi dari lapangan.

Kapten Albiceleste itu hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan karena masih menjalani pemulihan dari kelelahan otot yang dialaminya beberapa waktu lalu. Melansir ESPN, Argentina tampil dominan sejak menit awal, tetapi baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-37.

Nicolas Tagliafico dijatuhkan di kotak penalti setelah menerima tekel ceroboh dari pemain Honduras. Lautaro Martinez yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk membawa Argentina unggul 1-0.

Gol tersebut menjadi hadiah yang pantas bagi dominasi tim asuhan Lionel Scaloni sepanjang babak pertama. Argentina tidak membutuhkan waktu lama untuk menambah keunggulan setelah jeda.

Pada awal babak kedua, Giuliano Simeone mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan tumit cerdik dari Lautaro Martinez. Penyerang Atletico Madrid itu dengan mudah menyelesaikan peluang dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Gol itu sekaligus menegaskan kontribusi besar Lautaro dalam pertandingan ini. Selain mencetak gol pembuka, ia juga menyumbang assist untuk gol kedua Argentina.

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Tak lama setelah gol Simeone, Scaloni melakukan sejumlah pergantian pemain untuk mengatur kebugaran skuadnya. Namun Messi tetap tidak diturunkan.

Scaloni Tak Mau Ambil Risiko Messi diketahui mengalami cedera ringan pada 25 Mei lalu saat menjalani pertandingan terakhirnya bersama Inter Miami sebelum bergabung dengan tim nasional. Karena itu, tim pelatih memilih untuk berhati-hati menjelang Piala Dunia.