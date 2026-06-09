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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 9 Juni 2026 | 19.33 WIB

Berbagai Aturan Baru FIFA di Piala Dunia 2026 yang Wajib Diketahui

Ilustrasi Piala Dunia 2026. Sejumlah aturan baru diterapkan bakal mengubah wajah sepak bola. (Antara) - Image

Ilustrasi Piala Dunia 2026. Sejumlah aturan baru diterapkan bakal mengubah wajah sepak bola. (Antara)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 bukan hanya menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, itu juga akan menjadi panggung penerapan sejumlah perubahan regulasi yang disahkan International Football Association Board (IFAB).

Beberapa aturan baru ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pertandingan, mengurangi pemborosan waktu, dan memperkuat disiplin di lapangan. Menariknya, sebagian besar regulasi tersebut juga akan diterapkan di berbagai kompetisi domestik di seluruh dunia pada musim mendatang.

Melansir ESPN, berikut rangkuman perubahan aturan yang akan menjadi sorotan di Piala Dunia 2026.

VAR Kini Memiliki Wewenang Lebih Luas

Teknologi Video Assistant Referee (VAR) mendapat perluasan fungsi dibandingkan sebelumnya. Mulai Piala Dunia 2026, VAR dapat meninjau beberapa situasi tambahan, antara lain:

  • Tendangan sudut yang diberikan secara keliru, selama koreksi tidak menghambat jalannya pertandingan.
  • Pelanggaran menyerang yang terjadi sebelum permainan dimulai kembali apabila berujung pada gol, penalti, tendangan sudut, atau tendangan bebas.
  • Kartu merah yang muncul akibat kartu kuning kedua yang terbukti tidak sah.
    Kesalahan identifikasi pemain ketika kartu diberikan kepada pemain yang bukan pelaku pelanggaran.

Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan penting yang selama ini luput dari perhatian wasit di lapangan.

Menutupi Mulut saat Berkonfrontasi Bisa Berujung Kartu Merah

Salah satu aturan yang paling banyak dibicarakan adalah larangan menutupi mulut menggunakan tangan, lengan, atau jersey ketika terlibat konfrontasi dengan lawan. 

Aturan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya FIFA dan IFAB untuk meningkatkan transparansi komunikasi di lapangan serta mencegah potensi komentar bernada diskriminatif atau rasis yang sulit terdeteksi.

Namun, tindakan tersebut tidak otomatis dihukum jika dilakukan dalam percakapan biasa. Hukuman kartu merah baru dapat diberikan apabila situasi dianggap bersifat konfrontatif atau memicu ketegangan.

Pergantian Pemain Harus Lebih Cepat

Pemain yang ditarik keluar kini hanya memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik keluar terdekat. Apabila melewati batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak boleh langsung masuk. Dia harus menunggu hingga jeda permainan berikutnya dan mendapat izin dari wasit.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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