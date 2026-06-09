Prediksi Kylian Mbappe: Ronaldo Unggul dari Messi di Piala Dunia 2026?

JawaPos.com - Piala Dunia FIFA 2026 tinggal menghitung hari. Turnamen terbesar sepak bola dunia itu resmi dimulai pada 11 Juni dengan laga pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan.

Namun sebelum bola pertama ditendang, Kylian Mbappe sudah lebih dulu mencuri perhatian lewat prediksi yang memanaskan kembali perdebatan klasik. Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi?

Melansir Instagram Fiagoball, penyerang timnas Prancis tersebut secara terang-terangan memilih salah satu dari dua ikon sepak bola modern itu saat ditanya siapa yang berpotensi menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026.

Prediksi Mbappe tentang Ronaldo dan Messi Setelah meraih gelar juara dunia pada 2018 dan menjadi runner-up pada edisi 2022, Mbappe kini bersiap menjalani Piala Dunia ketiganya. Namun sebelum fokus ke lapangan, pemain berusia 27 tahun itu lebih dulu mengungkapkan prediksinya mengenai para kandidat top skor turnamen.

Dalam sebuah segmen bersama kreator konten sepak bola Finn Agostinelli dalam kolaborasi dengan Sorare, Mbappe diminta membandingkan sejumlah nama yang berpotensi bersinar di Piala Dunia 2026.

Dia lebih dulu menyingkirkan beberapa pemain seperti Florian Wirtz, Memphis Depay, Mohamed Salah, dan Erling Haaland. Setelah itu, Mbappe memilih Lamine Yamal sebagai kandidat yang lebih berpeluang menjadi pencetak gol terbanyak.

Namun perjalanan prediksinya belum berhenti di situ. Vinicius Junior kemudian dipilih mengungguli Yamal dan Harry Kane. Menariknya, saat harus memilih antara Vinicius dan Messi, Mbappe menjagokan kapten Argentina tersebut.

Pada tahap terakhir, Mbappe justru memberikan kepercayaan kepada Cristiano Ronaldo untuk mengungguli Messi. Pilihan itu langsung menjadi sorotan karena kembali membuka perdebatan panjang mengenai siapa yang lebih hebat di antara dua legenda yang telah mendominasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.