Mozaik Piala Dunia 2026: Gol yang Bekukan Azteca! Tendangan Gunting Manuel Negrete Abadi di Sejarah Piala Dunia!

JawaPos.com — Manuel Negrete menciptakan salah satu gol paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia saat membawa Meksiko mengalahkan Bulgaria 2-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 1986 di Estadio Azteca, Mexico City. Tendangan gunting spektakulernya tidak hanya mengantar El Tri melaju ke perempat final, tetapi juga mengukuhkan namanya dalam folklore sepak bola dunia.

Piala Dunia selalu melahirkan momen-momen magis yang dikenang lintas generasi.

Dari gol solo memukau hingga penyelesaian akhir yang mustahil dilakukan, turnamen terbesar sepak bola itu menjadi panggung bagi lahirnya karya seni di atas lapangan.

Saat Semua Mata Tertuju pada Hugo Sanchez Menjelang duel melawan Bulgaria pada 15 Juni 1986, perhatian publik Meksiko tertuju kepada Hugo Sanchez.

Penyerang berusia 27 tahun itu sedang berada di puncak kariernya setelah menjalani musim debut yang luar biasa bersama Real Madrid.

Sanchez bahkan sudah menjadi pahlawan saat mencetak gol kemenangan Meksiko atas Belgia pada laga pembuka. Banyak yang memperkirakan dirinya kembali menjadi penentu dalam fase gugur.

Namun cerita besar malam itu justru datang dari sosok lain. Nama Manuel Negrete, gelandang pekerja keras yang tidak terlalu sering menghiasi halaman depan surat kabar, mendadak menjadi pusat perhatian dunia.

Bulgaria Memberikan Perlawanan Sengit Meksiko tidak menjalani pertandingan dengan mudah. Bulgaria tampil disiplin dan mampu meredam berbagai upaya serangan tuan rumah sepanjang pertandingan.