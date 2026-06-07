Timnas Argentina Tumbangkan Honduras 2-0 Tanpa Lionel Messi, Martinez dan Simeone Jadi Penyelamat

Gol Lautaro Martinez dan Giuliano Simeone tumbangkan Honduras. (@fifaworldcup_es/X).
JawaPos.com - Tim nasional Argentina tumbangkan Honduras 2-0 dalam laga persahabatan pada Minggu (7/6) di Kyle Field, Texas. Pertandingan itu menjadi laga pemanasan kedua terakhir bagi Agentina sebelum turnamen Piala Dunia 2026 resmi dimulai.
Timnas Argentina mendapat dukungan meriah dari para pendukung yang memadati stadion. Namun, sebagian penonton harus menahan kecewa karena sang megabintang Lionel Messi tidak tampil dan tetap berada di bangku cadangan. Pemain berusia 38 tahun itu masih dalam tahap pemulihan akibat kelelahan otot.
Dalam laga itu, Timnas Argentina membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui eksekusi penalti Lautaro Martinez. Hadiah penalti diberikan setelah pemain Honduras melakukan pelanggaran kepada Nicolas Tagliafico di dalam kotak penalti. Martinez yang maju sebagai eksekutor pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Argentina unggul 1-0 hingga jeda.
Memasuki babak kedua, Argentina langsung menambah keunggulan. Penyerang Atletico Madrid Giuliano Simeone mencetak gol kedua untuk timnya lewat penyelesaian jarak dekat. Gol itu berawal dari umpan tumit Martinez yang berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh Simeone.
Pelatih Lionel Scaloni pun melakukan sejumlah pergantian pemain setelah gol kedua tercipta, tetapi Messi tetap tidak diturunkan. Sang kapten sebelumnya mengalami cedera ringan pada 25 Mei saat menjalani laga terakhir bersama klubnya, Inter Miami, sebelum bergabung dengan tim nasional.
Scaloni menjelaskan, tim pelatih sengaja mengatur beban permainan para pemain untuk menjaga kondisi fisik mereka tetap optimal. Sang pelatih juga menegaskan bahwa setiap pemain Argentina selalu tampil dengan semangat penuh saat berada di lapangan.
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“Ketika pemain Argentina turun ke lapangan, sangat sulit bagi mereka untuk menahan diri. Mereka selalu memberikan segalanya. Karena itu, kami harus mengatur beban kerja dan memberi kesempatan bermain kepada sebagian besar pemain,” jelas Scaloni dikutip dari ESPN.
Pihak tim menyebut bahwa waktu pemulihan Messi akan bergantung pada perkembangan kondisi fisik dan hasil pemeriksaan medisnya. Pemain yang disebut-sebut akan pensiun dari sepak bola internasional setelah turnamen musim panas ini masih memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia, yakni 26 laga.
Messi juga hanya membutuhkan empat gol tambahan untuk melampaui rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.
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