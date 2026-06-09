Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 9 Juni 2026 | 15.49 WIB

6 Aturan Baru Piala Dunia 2026: VAR Bisa Cek Sepak Pojok, Tutup Mulut saat Debat Terancam Kartu Merah

Pierluigi Collina menjelaskan enam aturan baru yang akan diterapkan FIFA pada Piala Dunia 2026 untuk mengurangi pemborosan waktu dan meningkatkan efektivitas pertandingan. (FIFA) - Image

Pierluigi Collina menjelaskan enam aturan baru yang akan diterapkan FIFA pada Piala Dunia 2026 untuk mengurangi pemborosan waktu dan meningkatkan efektivitas pertandingan. (FIFA)

JawaPos.com — Piala Dunia 2026 akan menghadirkan enam perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu.

FIFA bersama IFAB memperkenalkan sejumlah regulasi baru, mulai dari larangan "tactical timeout" hingga perluasan kewenangan VAR dalam meninjau pelanggaran sebelum sepak pojok dan tendangan bebas.

Berikut enam aturan baru yang akan berlaku di Piala Dunia 2026:

1. Larangan "Tactical Timeout" Saat Kiper Cedera

FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai "tactical timeout", yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan setimnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis.

Dalam aturan baru, saat kiper mendapatkan perawatan di lapangan, pemain kedua tim harus tetap berada di area permainan atau berkumpul di lingkaran tengah.

Mereka tidak diperbolehkan menuju bangku cadangan untuk berdiskusi dengan pelatih.

Kepala Wasit FIFA, Pierluigi Collina, mengatakan wasit akan bersikap proaktif mencegah pemain meninggalkan lapangan dalam situasi tersebut.

"Kami mengadakan lokakarya dengan semua pelatih dari ke-48 tim dan kami memberi tahu mereka bahwa wasit akan proaktif. Mereka tidak akan mengizinkan kedua tim untuk pergi ke bangku cadangan ketika seorang penjaga gawang tergeletak di tanah karena cedera," ujar Collina dikutip dari independent.co.uk, Selasa (9/6/2026).

Collina menegaskan aturan tersebut dibuat untuk menghentikan praktik jeda taktis yang selama ini dimanfaatkan sejumlah tim.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Dapat Protes Massal, FIFA Batalkan Larangan Soal Botol Air Minum di Pertandingan Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Dapat Protes Massal, FIFA Batalkan Larangan Soal Botol Air Minum di Pertandingan Piala Dunia 2026

Minggu, 7 Juni 2026 | 18.42 WIB

Mathew Baker Cetak Sejarah jadi Debutan Termuda Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Mathew Baker Cetak Sejarah jadi Debutan Termuda Timnas Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 | 06.30 WIB

Timnas Jepang Murka Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Langsung Bergerak Usai Lapangan Latihan Dinilai Tak Layak - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Jepang Murka Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Langsung Bergerak Usai Lapangan Latihan Dinilai Tak Layak

Sabtu, 6 Juni 2026 | 03.52 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore