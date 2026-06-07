Timnas Amerika Serikat Tumbang 1-2 dari Jerman, Pelajaran Berharga Sebelum Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Amerika Serikat menutup persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026 dengan kekalahan tipis 1-2 dari Jerman dalam laga persahabatan yang berlangsung di Chicago. Laga ini menjadi ujian penting bagi kedua tim sebelum memulai petualangan mereka di turnamen terbesar sepak bola dunia.

Melansir Stars and Stripes FC, meski harus menelan kekalahan, penampilan tim asuhan Mauricio Pochettino tetap memberikan sejumlah catatan positif menjelang pertandingan pembuka melawan Paraguay.

Harapan publik tuan rumah sempat mendapat pukulan cepat ketika Jerman langsung membuka keunggulan di awal pertandingan. Berawal dari situasi tendangan bebas, Kai Havertz berhasil memanfaatkan bola pantul di depan gawang dan menyundulnya menjadi gol.

Die Mannschaft pun unggul 1-0 saat pertandingan baru berjalan beberapa menit. Gol cepat tersebut membuat Amerika Serikat harus bekerja lebih keras untuk menemukan ritme permainan mereka. Namun seiring hujan mulai reda, USMNT perlahan mengambil alih kendali pertandingan.

Amerika Serikat Bangkit dan Menyamakan Kedudukan Setelah tertinggal, Amerika Serikat tampil lebih agresif dalam penguasaan bola dan mulai menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Sergiño Dest beberapa kali mampu menembus pertahanan Jerman, sementara Christian Pulisic aktif menginisiasi serangan dari berbagai sisi lapangan.

Peluang demi peluang mulai bermunculan, termasuk melalui situasi bola mati yang beberapa kali merepotkan pertahanan Jerman. Upaya keras tuan rumah akhirnya membuahkan hasil melalui Antonee "Jedi" Robinson.

Bek kiri Fulham tersebut mencetak gol indah lewat tendangan voli spektakuler yang membuat skor berubah menjadi 1-1 dan membangkitkan semangat para pendukung Amerika Serikat. Menjelang turun minum, Pulisic juga sempat mendapatkan beberapa peluang tambahan, tetapi penyelesaian akhir dan rapatnya pertahanan Jerman membuat skor tetap imbang hingga babak pertama berakhir.

Leroy Sane Jadi Penentu Amerika Serikat memulai babak kedua dengan percaya diri dan kembali menciptakan sejumlah situasi berbahaya. Namun ketika tuan rumah terlihat lebih dominan, Jerman justru berhasil mencetak gol kedua.