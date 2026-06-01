Jamal Musiala Puji Permainan Apik Timnas Jerman saat Kalahkan Finlandia

Jamal Musiala saat laga bersama Timnas Jerman menghadapi Finlandia di laga persahabatan. (Jamal Musiala)
JawaPos.com - Jamal Musiala membantu tim nasional Jerman meraih kemenangan melawan Finlandia di laga persahabatan. Pertandingan yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di MEWA Arena, Senin (1/6).
Satu gol berhasil disumbangkan Jamal Musiala pada menit ke-63. Selain dirinya, Deniz Undav dan Florian Wirtz juga ikut membobol gawang Finlandia.
Menurut Jamal Musiala, timnas Jerman bermain sangat baik dengan menciptakan banyak peluang dan gol. Dia merasa rekan setimnya sangat menikmati jalannya pertandingan.
Gol yang diciptakan Jamal Musiala membuat dirinya makin percaya diri. Pemain Bayern Munchen tersebut juga senang dirinya bisa kembali bermain 90 menit setelah terakhir kali melawan Italia pada Maret 2025.
"Kami menciptakan peluang bagus. Kami melakukan semua yang ingin kami lakukan. Semua orang menikmati pertandingan hari ini. Gol ini akan memberi saya banyak kepercayaan diri, terutama dengan pertandingan yang akan datang. Saya merasa baik. Saya sudah lama tidak bermain selama 90 menit, jadi itu bagus untuk saya hari ini," kata Jamal Musiala yang dikutip laman DFB, Senin (1/6).
Kapten timnas Jerman, Joshua Kimmich, juga membantu Deniz Undav mencetak gol. Pemain berusia 31 tahun tersebut menyebut timnya memang pantas untuk mengalahkan Finlandia.
Pressing tinggi dilakukan timnas Jerman untuk bisa menjebol gawang Finlandia. Selain itu, Joshua Kimmich memuji para penyerang di skuad berjuluk Die Mannschaft tersebut.
"Kami bermain cukup ketat selama 90 menit penuh dan pantas menang. Kami ingin melakukan pressing tinggi sesering mungkin dan mencetak satu gol dari itu, satu gol setelah mundur lebih dalam, dan satu gol dari bola mati. Kami memiliki banyak pemain berbakat di lini depan, dan kami perlu memanfaatkannya di lapangan," pungkas Joshua Kimmich.
Timnas Jerman masih akan menghadapi Amerika Serikat pada 7 Juni. Laga tersebut menjadi pertandingan persahabatan terakhir sebelum menghadapi laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Curacao pada 15 Juni.
