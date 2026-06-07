Tampar Lawan di Laga Persahabatan Portugal vs Chile, Rafael Leao Terancam Gagal Tampil di Piala Dunia 2026?

Rafael Leao mendapat kartu merah setelah terlibat insiden dengan Ivan Roman dalam laga persahabatan Portugal melawan Chili menjelang Piala Dunia 2026. (Instagram @iamrafaeleao93) JawaPos.com - Bintang Timnas Portugal Rafael Leao terancam menghadapi sanksi berat menjelang Piala Dunia 2026 setelah menerima kartu merah akibat tindakan kekerasan saat laga persahabatan melawan Chili, Minggu (7/6) dini hari WIB.

Insiden itu terjadi pada masa tambahan waktu babak pertama dan berpotensi memengaruhi partisipasinya bersama timnas Portugal di turnamen yang dimulai 11 Juni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Bagaimana Keributan Portugal vs Chili Bisa Berujung Kartu Merah? Keributan bermula dari duel antara bek kanan Chili, Felipe Faundez, dan pemain Portugal, Joao Cancelo, di dekat tiang sudut lapangan. Faundez memenangkan duel tersebut dan menendang bola menjauh, tetapi Cancelo menilai lawannya bangkit dengan cara yang terlalu agresif sehingga memicu reaksi emosional.

Situasi kemudian memanas ketika sejumlah pemain dari kedua tim mendatangi lokasi kejadian. Kerumunan besar terbentuk dan suasana pertandingan yang semula berjalan normal berubah menjadi tegang dalam hitungan detik.

Di tengah keributan itu, Leao dan bek Chili, Ivan Roman, ikut terlibat dalam adu dorong. Keduanya beberapa kali saling mendorong sebelum insiden yang menjadi sorotan utama akhirnya terjadi.

Leao terlihat menampar wajah Roman menggunakan tangannya. Tindakan tersebut langsung memancing reaksi pemain lain yang berusaha melerai dan menenangkan situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Beberapa detik kemudian suasana kembali terkendali. Namun, rekaman insiden tersebut sudah cukup menjadi bahan pertimbangan wasit untuk mengambil keputusan tegas.

Keputusan Wasit dan Reaksi Cristiano Ronaldo Wasit asal Italia, Luca Zufferli, tidak langsung mengeluarkan kartu merah setelah insiden terjadi. Dia terlebih dahulu mengambil waktu untuk menilai situasi dan memastikan pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab dalam keributan tersebut.

Setelah melakukan penilaian, Zufferli memutuskan mengusir Leao dan Roman dari lapangan. Kedua pemain harus meninggalkan pertandingan lebih cepat saat skor masih imbang 0-0.

Keputusan tersebut sempat memunculkan reaksi dari kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Bintang veteran itu berusaha berbicara kepada wasit dengan harapan keputusan dapat ditinjau kembali.