Tiga Hal yang Terlihat dari Kemenangan Timnas Inggris Menjelang Laga Pembuka Piala Dunia 2026

Kapten Timnas Inggris, Harry Kane. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Inggris memulai rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru di Tampa, Florida.
Gol tunggal Harry Kane pada masa tambahan waktu babak pertama menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung di tengah cuaca panas tersebut.
Meski hasil akhirnya positif, penampilan Three Lions belum bisa disebut meyakinkan. Inggris masih terlihat kesulitan menemukan ritme permainan terbaik mereka dan hanya menciptakan sedikit momen berbahaya sepanjang laga.
Namun di balik kemenangan tersebut, melansir The Standard, ada beberapa hal menarik yang mulai terlihat dari tim asuhan Thomas Tuchel menjelang laga pembuka Grup L melawan Kroasia.
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Salah satu hal yang paling mencolok dalam pertandingan ini adalah keberanian Tuchel mencoba sejumlah pemain di posisi yang tidak biasa.
Ollie Watkins, yang dikenal sebagai penyerang tengah, dimainkan di sisi kanan serangan pada babak pertama. Keputusan itu diambil karena beberapa pemain sayap utama belum bergabung dengan skuad setelah menjalani final Liga Champions.
Selain itu, Jarrell Quansah ditempatkan sebagai bek kanan meski lebih sering bermain sebagai bek tengah.
Di babak kedua, Tino Livramento dimainkan sebagai bek kiri, sementara Nico O'Reilly tampil di lini tengah bersama Elliot Anderson.
Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa Tuchel ingin memiliki banyak opsi taktik selama Piala Dunia berlangsung.
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