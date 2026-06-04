Gonzalo Higuain dan Kutukan Final Argentina, Kisah yang Sulit Dilupakan Fans Albiceleste

JawaPos.com - Nama Gonzalo Higuain masih menjadi salah satu yang paling sering dibicarakan ketika membahas era sulit Timnas Argentina sebelum akhirnya kembali meraih gelar internasional.

Bukan karena minim prestasi, melainkan karena sejumlah momen yang terjadi di pertandingan paling penting.

Padahal, jika melihat statistik sepanjang kariernya, Higuain termasuk salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Argentina.

Ia mencetak lebih dari 300 gol di level klub dan tim nasional, membela sejumlah klub besar Eropa seperti Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan, Chelsea, hingga Inter Miami.

Bersama Real Madrid, Higuain sukses memenangkan beberapa gelar La Liga dan menjadi salah satu striker paling produktif di Spanyol.

Saat memperkuat Napoli, ia bahkan mencatatkan musim fenomenal dengan menjadi top skor Serie A 2015/2016 dan memecahkan rekor gol dalam satu musim kompetisi liga Italia.

Di level tim nasional, kontribusinya juga tidak bisa dianggap kecil. Higuain mencetak 31 gol dari 75 penampilan bersama Argentina dan menjadi bagian penting dari generasi yang berisi Lionel Messi, Sergio Aguero, Angel Di Maria, hingga Javier Mascherano.

Namun, perjalanan kariernya bersama Albiceleste selalu diwarnai kenangan pahit pada laga-laga final.

Momen pertama terjadi pada Final Piala Dunia 2014 melawan Jerman.