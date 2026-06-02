Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 2 Juni 2026 | 20.00 WIB

Bukan Argentina atau Brasil! Ini Favorit Juara Piala Dunia 2026 Versi Opta

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA) - Image

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Jelang kick off pekan depan, perusahaan analitik olahraga Opta merilis prediksi dan peluang juara Piala Dunia 2026. Bukan Argentina atau Brasil, namun Spanyol menempati posisi teratas sebagai favorit juara.

Opta memberikan Spanyol peluang hingga 16,1 persen untuk menjadi kampiun Piala Dunia 2026 mengungguli negara ranking satu FIFA saat ini, Prancis yang memiliki probabilitas 13 persen.

Selain skuad yang dihuni para pemain berkualitas, salah satunya Lamine Yamal, La Furia Roja juga merupakan juara bertahan Euro setelah meraihnya pada 2024 silam. Tergabung di grup H, lawan-lawan relatif mudah akan dihadapi yakni Arab Saudi, Tanjung Verde, dan Uruguay.

Sementara itu, juara bertahan Piala Dunia, Argentina hanya menempati urutan keempat dengan peluang 10,4 persen. Cederanya sang mega bintang Lionel Messi dalam beberapa waktu terakhir disinyalir dapat menurunkan kualitas permainan La Albiceleste, sehingga membuat Opta tak menjagokan untuk back-to-back gelar.

Rival Argentina di Amerika Selatan, Brasil bahkan hanya mendapatkan probabilitas juara sebesar 6,6 persen dan menempati urutan keenam tepat di bawah Portugal dengan 7 persen. Adapun wakil Asia dengan peluang terbesar dimiliki oleh Jepang dengan 1,2 persen.

Prediksi Juara Piala Dunia 2026 versi Opta (per 1 Juni 2026)

Spanyol — 16,1%

Prancis — 13,0%

Inggris — 11,2%

Argentina — 10,4%

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Tanggapi Cedera Neymar, Carlo Ancelotti Pastikan Tak Ada Perubahan Skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Tanggapi Cedera Neymar, Carlo Ancelotti Pastikan Tak Ada Perubahan Skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026

Minggu, 31 Mei 2026 | 23.26 WIB

Brasil Terancam Kehilangan Neymar Akibat Cedera hingga Hambat Persiapan Jelang Piala Dunia FIFA 2026 - Image
Sepak Bola

Brasil Terancam Kehilangan Neymar Akibat Cedera hingga Hambat Persiapan Jelang Piala Dunia FIFA 2026

Minggu, 31 Mei 2026 | 14.57 WIB

Cedera Neymar Bisa Ubah Rencana Brasil di Piala Dunia 2026, Carlo Ancelotti Mulai Khawatir - Image
Piala Dunia 2026

Cedera Neymar Bisa Ubah Rencana Brasil di Piala Dunia 2026, Carlo Ancelotti Mulai Khawatir

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03.53 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore