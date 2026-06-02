Bukan Argentina atau Brasil! Ini Favorit Juara Piala Dunia 2026 Versi Opta

JawaPos.com - Jelang kick off pekan depan, perusahaan analitik olahraga Opta merilis prediksi dan peluang juara Piala Dunia 2026. Bukan Argentina atau Brasil, namun Spanyol menempati posisi teratas sebagai favorit juara.

Opta memberikan Spanyol peluang hingga 16,1 persen untuk menjadi kampiun Piala Dunia 2026 mengungguli negara ranking satu FIFA saat ini, Prancis yang memiliki probabilitas 13 persen.

Selain skuad yang dihuni para pemain berkualitas, salah satunya Lamine Yamal, La Furia Roja juga merupakan juara bertahan Euro setelah meraihnya pada 2024 silam. Tergabung di grup H, lawan-lawan relatif mudah akan dihadapi yakni Arab Saudi, Tanjung Verde, dan Uruguay.

Sementara itu, juara bertahan Piala Dunia, Argentina hanya menempati urutan keempat dengan peluang 10,4 persen. Cederanya sang mega bintang Lionel Messi dalam beberapa waktu terakhir disinyalir dapat menurunkan kualitas permainan La Albiceleste, sehingga membuat Opta tak menjagokan untuk back-to-back gelar.

Rival Argentina di Amerika Selatan, Brasil bahkan hanya mendapatkan probabilitas juara sebesar 6,6 persen dan menempati urutan keenam tepat di bawah Portugal dengan 7 persen. Adapun wakil Asia dengan peluang terbesar dimiliki oleh Jepang dengan 1,2 persen.

Prediksi Juara Piala Dunia 2026 versi Opta (per 1 Juni 2026) Spanyol — 16,1%

Prancis — 13,0%

Inggris — 11,2%