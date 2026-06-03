Yuto Nagatomo Curi Perhatian Saat Timnas Jepang Tiba di Meksiko untuk Tampil di Piala Dunia 2026

Pemain Timnas Jepang, Yuto Nagatomo bersama para kompatriotnya tiba di Meksiko. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Jepang resmi tiba di Monterrey, Meksiko, untuk memulai persiapan akhir menghadapi Piala Dunia 2026.
Kedatangan skuad Samurai Biru menjadi salah satu momen yang menarik perhatian publik sepak bola Asia, mengingat Jepang kembali datang sebagai salah satu wakil terkuat dari kawasan tersebut.
Rombongan pemain dan staf pelatih terlihat tiba dengan suasana santai namun tetap fokus. Beberapa pemain mendapat sambutan hangat dari para pendukung yang sudah menunggu di sekitar lokasi kedatangan tim.
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Dari sekian banyak pemain yang hadir, sosok veteran Yuto Nagatomo menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian.
Bek berpengalaman tersebut tampil dengan ikat kepala khas yang sudah lama melekat pada dirinya. Penampilan Nagatomo langsung menjadi sorotan dan banyak dibicarakan oleh penggemar di media sosial.
Meski usianya tidak lagi muda, Nagatomo tetap menjadi figur penting di dalam skuad Jepang. Pengalamannya tampil di berbagai turnamen besar dinilai bisa membantu para pemain muda menghadapi tekanan kompetisi sekelas Piala Dunia.
Jepang datang ke turnamen kali ini dengan target melanjutkan tren positif yang mereka tunjukkan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada edisi-edisi sebelumnya, Samurai Biru mampu memberikan kejutan dan beberapa kali menyulitkan tim-tim besar dunia.
Di fase grup, Jepang akan menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah. Laga pertama akan mempertemukan mereka dengan Belanda pada 15 Juni 2026.
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