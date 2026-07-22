Laga Inggris dan Prancis Ukir Sejumlah Rekor Baru dalam Sejarah Piala Dunia FIFA

JawaPos.com – Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Inggris dan Prancis menghadirkan tontonan yang jauh melampaui ekspektasi.

Laga yang dimenangkan Inggris dengan skor 6-4 itu tidak hanya menyuguhkan hujan gol, tetapi juga melahirkan sejumlah rekor bersejarah.

Berikut 10 rekor yang tercipta dalam pertandingan tersebut, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (22/7).

1. Kylian Mbappe Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Sejarah Piala Dunia

Penyerang Prancis itu mengoleksi 22 gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia. Catatan tersebut membuatnya melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Lionel Messi.

2. Kylian Mbappe Catat Jumlah Gol Terbanyak dalam Satu Edisi Piala Dunia Abad ke-21

Mbappe menutup turnamen dengan torehan 10 gol. Jumlah tersebut menyamai catatan Gerd Müller pada Piala Dunia 1970 dan menjadi yang tertinggi di era modern.

3. Laga Inggris dan Prancis jadi Laga dengan Jumlah Gol Terbanyak di Piala Dunia Sejak 1982

Sebanyak 10 gol tercipta sepanjang pertandingan. Catatan itu menjadi yang tertinggi dalam lebih dari empat dekade terakhir.