Prediksi Paraguay vs Nikaragua: Ujian Terakhir La Albirroja Sebelum Tampil di Piala Dunia 2026

Timnas Paraguay lolos ke Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Paraguay akan menjalani pertandingan penting melawan Nikaragua dalam laga persahabatan internasional yang berlangsung di Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Sabtu (6/6/2026) pagi WIB.
Meski hanya berstatus pertandingan uji coba, duel ini memiliki makna besar bagi tuan rumah yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia 2026.
Bagi Paraguay, pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir untuk mengukur kesiapan tim sebelum bertolak ke Amerika Utara.
Tim asuhan Gustavo Alfaro ingin memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik sekaligus menjaga momentum positif yang telah dibangun selama dua tahun terakhir.
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Kembalinya Paraguay ke putaran final Piala Dunia menjadi salah satu cerita menarik menjelang turnamen tahun ini.
Setelah absen cukup lama, La Albirroja akhirnya kembali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.
Terakhir kali Paraguay bermain di Piala Dunia terjadi pada edisi 2010, saat mereka sukses menembus babak perempat final sebelum langkahnya dihentikan Spanyol.
Sejak Gustavo Alfaro mengambil alih kursi pelatih pada Agustus 2024, performa Paraguay menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Tim ini tampil lebih solid dan mampu bersaing dengan sejumlah lawan kuat. Dalam 18 pertandingan yang telah dijalani bersama Alfaro, Paraguay mencatatkan delapan kemenangan, enam hasil imbang, dan hanya menelan empat kekalahan.
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