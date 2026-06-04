Angus Ng Ka Long Ngaku Fans Berat Cristiano Ronaldo, Jagokan Portugal di Piala Dunia 2026? 

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Hong Kong, Angus Ng Ka Long, mengaku penggemar berat dari Cristiano Ronaldo. Kendati begitu, ia tidak sepenuhnya mendukung Portugal, melainkan juga menjagokan Inggris.

Piala Dunia 2026 akan dieselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ajang sepak bola bergengsi sejagat raya itu sudah sangat dinanti-nanti oleh pencinta olahraga, tak terkecuali Ng Ka Long.

Pebulu tangkis berusia 31 tahun itu mengaku mengikuti sepak bola meski berstatus sebagai atlet bulu tangkis. Ng Ka Long blak-blakan bahwa dirinya merupakan penggemar berat mega bintang asal Portugal, Ronaldo.

Alih-alih menjagokan Portugal di Piala Dunia 2026 karena Ronaldo, Ng Ka Long justru punya jagoan lain. Pemain asal Hong Kong itu juga mendukung Inggris di ajang tersebut.

“Karena saya penggemar berat Cristiano Ronaldo, saya mendukung Portugal dan juga Inggris,” kata Ng Ka Long saat ditemui di mixed zone Istora Senayan, Kamis (4/6/2026).

Portugal dan Inggris bisa dibilang merupakan negara langganan Piala Dunia. Tapi, kedua negara tersebut tidak punya prestasi mentereng di ajang tersebut.

Pencapaian terbaik Portugal adalah peringkat keempat pada edisi 2006, sementara Inggris mencatatkan gelar juara satu kali pada edisi 1966 silam. Kendati demikian, kedua negara tersebut kini diperkuat oleh pemain bertabur bintang.

Meski demikian, Ng Ka Long menilai peluang Portugal dan Inggris untuk merebut gelar juara akan sulit. Pasalnya, terdapat tim-tim kuat seperti Spanyol, Jerman, dan sang juara bertahan Argentina.