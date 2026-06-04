Cetak Gol ke Gawang El Salvador, Lee Dong-gyeong Senang Timnas Korea Selatan Menangi Laga Jelang Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Lee Dong-gyeong puas dengan penampilan tim nasional Korea Selatan setelah mengalahkan El Salvador di laga persahabatan. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di America First Field, Kamis (4/6).

Timnas Korea Selatan mampu menguasai jalannya pertandingan sejak babak pertama. Namun, gol yang datang justru dari tendangan bebas Lee Dong-gyeong pada menit ke-57.

Kemenangan melawan El Salvador sangat penting bagi timnas Korea Selatan sebelum menuju Piala Dunia 2026. Sebagai pemain, Lee Dong-gyeong merasa timnya bermain baik di laga tersebut.

"Saya pikir sangat bagus bahwa kami mampu memenangkan pertandingan persahabatan terakhir sebelum turnamen utama. Jeda antar pertandingan agak singkat, tetapi saya pikir kami siap untuk membawa pulang hasil yang baik bahkan dalam situasi yang sulit," kata Lee Dong-gyeong yang dikutip dari Osen, Kamis (4/6).

Gelandang asal tim Ulsan HD tersebut menceritakan proses golnya ke gawang El Salvador. Lee Dong-gyeong mengatakan bahwa dia sangat percaya diri untuk mengarahkan bola ke sudut kanan atas gawang lawan.

"Saya mencari celah di tembok pertahanan. Saya bermaksud menendang bola dengan percaya diri ke arah itu, dan bola sampai di sana dan menghasilkan gol," ujar Lee Dong-gyeong.

Di Piala Dunia 2026, pemain 28 tahun tersebut berharap timnas Korea Selatan bisa meraih hasil yang memuaskan. Lee Dong-gyeong juga meminta dukungan masyarakat Korea Selatan.

"Kita berada dalam situasi di mana kita harus mempersiapkan diri dengan baik menjelang Piala Dunia, melaju ke final, dan benar-benar menghasilkan hasil. Jika Anda mendukung kami, kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk membawa kegembiraan besar bagi masyarakat." pungkas Lee Dong-gyeong.