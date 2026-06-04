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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 4 Juni 2026 | 13.56 WIB

Dicoret dari Skuad Piala Dunia 2026, Nasib Sardar Azmoun di Timnas Iran Berubah usai Foto Salaman

Sardar Azmoun saat membela Timnas Iran. Striker berpengalaman itu tidak masuk skuad Iran untuk Piala Dunia 2026 di tengah kontroversi unggahan fotonya bersama PM UEA. (Instagram @sardar_azmoun) - Image

Sardar Azmoun saat membela Timnas Iran. Striker berpengalaman itu tidak masuk skuad Iran untuk Piala Dunia 2026 di tengah kontroversi unggahan fotonya bersama PM UEA. (Instagram @sardar_azmoun)

JawaPos.com — Bintang Timnas Iran, Sardar Azmoun, resmi tidak masuk dalam daftar 26 pemain Iran untuk Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut langsung memicu sorotan karena Azmoun selama bertahun-tahun menjadi salah satu pemain paling penting bagi Team Melli dan tercatat telah mengoleksi 57 gol dari 91 penampilan internasional.

Absennya Azmoun semakin menimbulkan tanda tanya karena sang striker masih aktif bermain bersama Shabab Al Ahli dan belum lama ini tampil cukup konsisten di level klub.

Banyak pihak awalnya menduga keputusan itu murni teknis, mengingat pelatih Iran, Amir Ghalenoei, juga sempat tidak memanggil Azmoun pada Maret lalu.

Mengapa Sardar Azmoun Dicoret?

Sejumlah laporan menyebut pencoretan Azmoun tidak lepas dari unggahan media sosial yang dibuatnya beberapa waktu lalu.

Dalam unggahan tersebut, Azmoun terlihat berfoto bersama Perdana Menteri Uni Emirat Arab, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Foto tersebut menjadi kontroversial di tengah situasi politik yang sensitif di kawasan Timur Tengah.

Beberapa pihak di Iran disebut menilai tindakan Azmoun sebagai bentuk kedekatan yang tidak tepat dengan pejabat negara lain pada saat hubungan regional sedang menjadi perhatian.

Azmoun yang kini bermukim di Dubai karena membela Shabab Al Ahli mengunggah foto dirinya bersama pejabat tinggi UEA tersebut melalui akun media sosial pribadinya.

Unggahan itu kemudian memicu reaksi keras dan disebut membuat pihak berwenang di Iran tidak senang.

Karier Gemilang yang Kini Terancam

Pencoretan ini terasa mengejutkan mengingat kontribusi Azmoun untuk Iran sangat besar. Sejak menjalani debut internasional, ia menjelma menjadi salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki negara tersebut.

Editor: Hendra
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