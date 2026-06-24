Video Ruang Ganti Timnas Iran Viral, Taremi dan Jahanbakhsh Kobarkan Semangat Jelang Pertandingan di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Sebuah video yang memperlihatkan suasana ruang ganti Timnas Iran sebelum pertandingan piala dunia menjadi perbincangan hangat di media sosial. Rekaman tersebut dibagikan akun X @ms_iranian, menampilkan momen emosional para pemain Team Melli saat mempersiapkan diri menghadapi laga penting.

Dalam video itu, penyerang berpengalaman timnas Iran Mehdi Taremi, terlihat memberikan suntikan motivasi kepada rekan-rekannya. Mantan striker Porto tersebut menekankan pentingnya keberanian dan mentalitas kuat saat menghadapi lawan yang memiliki reputasi besar.

"Jika kalian masuk ke lapangan dengan mental yang lemah saat menghadapi pemain besar, mereka akan mempermalukan kalian sampai kalian tidak bisa mengangkat kepala lagi. Berlarilah, itu saja," ujar Taremi di hadapan seluruh pemain.

Pesan singkat tersebut langsung mendapat perhatian luas dari para pendukung Iran. Banyak yang menilai ucapan Taremi menggambarkan karakter dan mentalitas yang dibutuhkan sebuah tim ketika menghadapi tekanan besar di level internasional.

Tak hanya Taremi, kapten sekaligus pemain senior Iran Alireza Jahanbakhsh juga menyampaikan pidato yang membakar semangat tim. Dia mengungkapkan bahwa banyak pihak meremehkan Iran dan menganggap pertandingan tersebut sebagai kesempatan untuk memperbaiki selisih gol.

"Mereka semua mengatakan bahwa mereka harus mencetak gol ke gawang Iran untuk meningkatkan selisih gol mereka. Mereka ingin mempermalukan kita," kata Jahanbakhsh.

Pemain yang pernah berkarir di Liga Inggris itu kemudian meminta seluruh anggota tim untuk menunjukkan persatuan sejak menit pertama pertandingan. "Sejak awal, kita harus tegas. Mari bersatu seperti satu hati," lanjut dia.

Video tersebut memperlihatkan para pemain Iran mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum akhirnya membentuk lingkaran dan saling memberikan dukungan. Suasana ruang ganti tampak penuh fokus, tekad, dan semangat kebersamaan.