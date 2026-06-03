Prediksi Meksiko vs Serbia, El Tri Incar Kemenangan Terakhir Jelang Piala Dunia 2026

Timnas Meksiko (Dok. Misseleccion MX)
JawaPos.com - Prediksi Meksiko vs Serbia 5 Juni 2026 menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian menjelang dimulainya Piala Dunia 2026.
Laga persahabatan internasional ini akan berlangsung di Estadio Nemesio Diez, Toluca, pada Jumat (5/6/2026) pagi WIB.
Bagi kedua tim, pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir untuk mengukur kesiapan sebelum menghadapi agenda internasional berikutnya.
Meksiko datang ke pertandingan ini dengan modal yang sangat positif. Tim asuhan Javier Aguirre sedang menikmati periode yang cukup stabil setelah melalui beberapa pertandingan tanpa kekalahan.
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Performa konsisten yang ditunjukkan El Tri membuat kepercayaan diri para pemain berada dalam kondisi terbaik menjelang turnamen terbesar sepak bola dunia.
Dalam tujuh pertandingan terakhir di berbagai ajang, Meksiko berhasil mencatatkan lima kemenangan dan dua hasil imbang. Catatan tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga keseimbangan permainan baik saat menyerang maupun bertahan.
Kemenangan tipis 1-0 atas Australia pada laga terakhir semakin mempertegas kesiapan mereka menghadapi tantangan yang lebih besar dalam waktu dekat.
Pada pertandingan melawan Australia, Meksiko tampil cukup disiplin dan mampu mengontrol jalannya permainan.
Gol tunggal yang dicetak Johan Vasquez menjadi penentu kemenangan sekaligus memperpanjang tren positif yang sedang mereka bangun. Hasil tersebut tentu menjadi modal berharga sebelum menghadapi Serbia.
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