Prediksi Ceko vs Guatemala: Ujian Terakhir Repre Sebelum Piala Dunia 2026, Schick Siap Menggila

Patrik Schick menjadi andalan Republik Ceko di Piala Dunia 2026 dengan kekuatan duel udara dan penyelesaian akhir yang mematikan. (Instagram/@p_schicky)
JawaPos.com - Timnas Ceko akan menghadapi Guatemala dalam laga persahabatan internasional yang berlangsung di Sports Illustrated Stadium, Harrison, Amerika Serikat, Jumat (5/6/2026) pagi WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir bagi skuad Repre untuk mematangkan persiapan sebelum memulai petualangan mereka di Piala Dunia 2026.
Bagi Ceko, pertandingan ini memiliki arti penting untuk menjaga momentum positif yang telah mereka bangun dalam beberapa bulan terakhir.
Tim asuhan Miroslav Koubek datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia melalui jalur playoff zona Eropa.
Keberhasilan tersebut tidak diraih dengan mudah. Ceko harus melewati pertandingan sengit sebelum akhirnya mengamankan tempat di turnamen terbesar sepak bola dunia. Hasil positif itu sekaligus memperpanjang tren impresif yang tengah mereka jalani.
Dalam beberapa pertandingan terakhir, performa Ceko terbilang cukup konsisten. Mereka mampu meraih kemenangan demi kemenangan dan menunjukkan efektivitas tinggi saat menyerang. Produktivitas gol menjadi salah satu kekuatan utama yang membuat mereka layak diunggulkan dalam laga ini.
Lini depan Ceko tampil tajam dengan selalu mampu mencetak sedikitnya dua gol dalam empat pertandingan terakhir.
Kehadiran Patrik Schick diperkirakan kembali menjadi senjata utama tim. Penyerang yang bermain di level tertinggi Eropa tersebut memiliki pengalaman dan kualitas yang dapat merepotkan pertahanan Guatemala.
Selain Schick, Ceko juga memiliki sejumlah pemain kreatif yang siap mendukung serangan. Adam Hlozek dan Pavel Sulc diprediksi mengisi sektor ofensif untuk membantu menciptakan peluang. Kombinasi ketiganya berpotensi menjadi ancaman serius bagi lawan sepanjang pertandingan.
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