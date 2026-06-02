Daftar Lengkap 170 Wasit yang Bertugas di Piala Dunia 2026, Termasuk 2 Wasit Perempuan

JawaPos.com - Sebanyak 170 wasit telah diumumkan untuk bertugas dalam Piala Dunia 2026. Menariknya, dari 52 wasit utama yang ditunjuk, terdapat dua wasit Perempuan, yakni Tori Penso (Amerika Serikat) dan Katia Garcia (Meksiko).

Jumlah 170 wasit itu terdiri atas 52 wasit utama, 88 asisten wasit, dan 30 wasit Video Assistance Referee (VAR). Mereka akan mengawal 104 pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

FIFA menyatakan bahwa proses pemilihan 170 wasit itu sudah berlangsung selama tiga tahun dan semuanya diseleksi berdasarkan kualitas dan konsistensi kinerja mereka di level tertinggi.

Jumlah wasit perempuan pada gelaran kali ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia edisi sebelumnya pada 2022. Pada saat itu, ada tiga wasit wanita yang ditunjuk untuk bertugas.

Kepala Petugas Wasit FIFA dan juga Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina mengungkapkan, penunjukan dua wasit perempuan di Piala Dunia 2026 menjadi bagian dari upaya FIFA dalam mengembangkan perwasitan perempuan dan melanjutkan langkah awal yang sudah dimulai pada Piala Dunia 2022 lalu di Qatar.

"Perugas pertandingan yang terpilih adalah yang terbaik di dunia. Mereka merupakan bagian dari kelompok ofisial yang diidentifikasi dan dipantau selama tiga tahun terakhir," kata Pierluigi Collina, dikutip dari laman resmi FIFA pada Selasa (2/6).

"Mereka telah mengikuti seminar dan bertugas di turnamen FIFA. Selain itu, penampilan mereka dalam pertandingan domestik dan internasional secara rutin dievaluasi," lanjut dia.

Collina mengatakan bahwa gelaran Piala Dunia 2026 menjadi edisi dengan tim wasit terbesar sepanjang sejarah. Jumlah petugas yang ditunjuk lebih banyak 41 wasit dari edisi sebelumnya di Qatar pada 2022.