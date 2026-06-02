Skuad Resmi Ekuador untuk Piala Dunia 2026: Moisés Caicedo dan Enner Valencia Pimpin La Tri

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Ekuador (FEF) resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan membela Timnas Ekuador pada ajang Piala Dunia 2026. Pelatih asal Argentina, Sebastián Beccacece, memilih kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang tengah berkembang di berbagai kompetisi dunia untuk membawa La Tri bersaing di Amerika Serikat.

Pengumuman skuad ini mendapat perhatian besar dari publik sepak bola Ekuador. Pasalnya, sejumlah pemain yang menjadi tulang punggung tim dalam beberapa tahun terakhir tetap dipertahankan, sementara beberapa nama muda juga mendapat kesempatan tampil di panggung sepak bola terbesar dunia.

Di sektor penjaga gawang, Beccacece mempercayakan posisi utama kepada Hernán Galíndez yang saat ini membela klub Argentina, Huracán.

Kiper berusia 39 tahun tersebut dikenal sebagai salah satu sosok berpengalaman yang telah lama menjadi bagian penting Timnas Ekuador.

Selain Galíndez, Ekuador juga membawa Moisés Ramírez dari klub Yunani, Kifisia, serta Gonzalo Valle yang bermain bersama LDU Quito di liga domestik Ekuador. Kehadiran tiga kiper dengan karakter berbeda diharapkan mampu memberikan rasa aman di bawah mistar gawang.

Kekuatan utama Ekuador tampaknya berada di lini pertahanan. Sejumlah pemain yang tampil di level tertinggi sepak bola Eropa masuk dalam daftar skuad.

Nama Pervis Estupiñán yang kini memperkuat AC Milan menjadi salah satu andalan di sektor bek kiri. Sementara di jantung pertahanan terdapat duet Willian Pacho dari Paris Saint-Germain dan Piero Hincapié yang kini bermain untuk Arsenal.

Selain itu, Félix Torres dari Internacional, Joel Ordóñez dari Club Brugge, Jackson Porozo dari Tijuana, serta Ángelo Preciado yang memperkuat Atlético Mineiro menambah kedalaman lini belakang La Tri. Kombinasi pemain yang berkarier di Eropa dan Amerika Selatan membuat pertahanan Ekuador terlihat cukup solid menjelang turnamen.