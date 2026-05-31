Hasil Australia vs Meksiko: Socceroos Tumbang 0-1 di Laga Persahabatan Jelang Piala Dunia

Australia tumbang saat lawan Meksiko di laga persahabatan. (@socceroos/Instagram).
JawaPos.com - Tim nasional Australia harus menelan kekalahan 0-1 dari Meksiko dalam laga persahabatan terakhir sebelum pelatih Tony Popovic mengumumkan skuad resmi untuk Piala Dunia 2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Rose Bowl, California, pada Minggu (31/5).
Sejak awal laga, Australia berada di bawah tekanan. Meksiko tampil dominan sepanjang babak pertama, memaksa lini pertahanan Socceroos bekerja keras menahan gempuran. Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oleh Johan Vasquez pada menit ke-28. Bek Meksiko itu berhasil menyundul bola hasil sepak pojok Alexis Vega yang tak mampu dihalau kiper Australia, Mathew Ryan.
Dilansir dari ESPN, Australia sebenarnya memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama. Penyerang Mohamed Toure memanfaatkan kesalahan lini belakang Meksiko, tetapi upaya cungkilannya justru melebar dari gawang yang sudah terbuka.
Memasuki babak kedua, performa Australia meningkat signifikan. Tim asuhan Popovic tampil lebih agresif dan mampu memberikan tekanan balik kepada Meksiko, tetapi belum membuahkan hasil. Laga pun sempat memanas pada menit ke-76 ketika Meksiko mencoba mengeksekusi tendangan bebas cepat dan sempat mencetak gol. Namun, wasit menganulir gol itu dan sempat memunculkan keributan antarpemain di lapangan.
Sehari sebelum pengumuman skuad resmi pada 1 Juni, Popovic menurunkan susunan pemain berpengalaman. Mathew Leckie dan Harry Souttar kembali tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak akhir 2024. Leckie dimainkan sebagai sayap kanan inverted dalam penampilan perdananya sejak November 2024, sedangkan Souttar mengisi lini belakang bersama pemain muda Lucas Herrington dan Alessandro Circati.
Sementara itu, kehadiran kiper legendaris Meksiko, Guillermo Ochoa, di babak kedua turut menyita perhatian penonton. Ochoa langsung menunjukkan kemampuannya dengan menepis tembakan keras dari jarak jauh yang dilepaskan Jordy O'Neill. Meski Australia terus menekan di akhir pertandingan, pertahanan solid Meksiko sebagai tim peringkat ke-15 dunia mampu mengamankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.
Setelah laga itu, Australia akan bertolak ke markas mereka di Bay Area sebelum pengumuman skuad final untuk Piala Dunia 2026. Socceroos juga dijadwalkan menghadapi Swiss dalam laga persahabatan berikutnya di San Diego pada 7 Juni.
