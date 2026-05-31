Tanggapi Cedera Neymar, Carlo Ancelotti Pastikan Tak Ada Perubahan Skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Brasil Carlo Ancelotti menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk menggantikan Neymar dalam skuad Piala Dunia, meski sang penyerang tengah mengalami cedera otot betis yang cukup serius.

Neymar diketahui telah absen sejak 17 Mei akibat masalah pada betis kanan. Sebelumnya, pemain berusia 34 tahun itu juga belum kembali membela timnas Brasil sejak mengalami cedera ligamen anterior (ACL) pada Oktober 2023. Meskipun demikian, Ancelotti tetap memasukkan nama Neymar dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk Piala Dunia 2026.

Awalnya, klub Neymar, Santos, mendiagnosis adanya edema atau pembengkakan pada betis sang pemain dan optimistis bahwa kondisinya akan pulih dalam waktu dekat. Namun, setelah bergabung dengan tim nasional Brasil, pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa Neymar mengalami cedera otot tingkat dua yang membuatnya harus menepi selama dua hingga tiga pekan ke depan.

Dilansir dari ESPN, saat ditanya apakah Ancelotti tetap akan memanggil Neymar jika sejak awal mengetahui tingkat cedera yang sebenarnya, Ancelotti menanggapinya dengan nada santai. “Kalau kakek saya punya roda, dia akan jadi mobil. Sejak saya menentukan skuad, Neymar sudah masuk dalam 26 pemain,” ujar pelatih asal Italia itu.

Ancelotti menjelaskan bahwa setelah Neymar resmi dipilih dalam skuad, penanganan kondisi medis pemain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF). Ancelotti pun tetap optimistis Neymar akan menjadi bagian penting dalam perjalanan Brasil di Piala Dunia.

Pelatih berusia 66 tahun itu menyebut bahwa meskipun kemungkinan besar absen pada laga pembuka, Neymar berpeluang tampil pada pertandingan berikutnya di fase grup. “Kami sempat berharap dia bisa tampil di pertandingan pertama. Jika tidak, maka dia akan siap di laga kedua. Kami tidak meragukannya,” tegas Ancelotti.

Sang pelatih juga memastikan tidak akan melakukan perubahan dalam daftar pemain yang telah dipilih. “Saya tidak akan melakukan perubahan. Ke-26 pemain yang sudah dipilih inilah yang akan bermain di Piala Dunia,” tambahnya.