Brasil Terancam Kehilangan Neymar Akibat Cedera hingga Hambat Persiapan Jelang Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Tim nasional Brasil mengonfirmasi bahwa Neymar mengalami cedera edema betis tingkat dua menjelang Piala Dunia FIFA.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (30/5), Cedera tersebut membuat pemain bintang Brasil itu absen dari sesi latihan perdana bersama skuad Seleção. Kondisi ini langsung memunculkan kekhawatiran mengenai peluang Neymar tampil pada awal turnamen.

Dokter tim Brasil, Rodrigo Lasmar, menjelaskan bahwa masa pemulihan Neymar diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga pekan.

Lamanya proses penyembuhan akan bergantung pada perkembangan kondisi pemain dan respons terhadap perawatan intensif. Situasi tersebut membuat peluang Neymar tampil di laga awal Piala Dunia menjadi diragukan.

Cedera yang dialami Neymar dipastikan membuatnya berpotensi melewatkan dua pertandingan persahabatan pra-turnamen melawan Panama dan Mesir.

Selain itu, sang pemain juga diperkirakan tidak dapat memperkuat Brasil pada laga pembuka Piala Dunia menghadapi Maroko. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi tim pelatih Brasil.

Meski demikian, tim nasional Brasil masih menyimpan harapan terhadap proses pemulihan Neymar.

Apabila kondisi Neymar membaik, pemain bernomor punggung 10 itu diperkirakan dapat kembali bermain pada laga kedua fase grup melawan Haiti.

Namun, tim medis menegaskan bahwa pemulihan harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah risiko cedera berulang.