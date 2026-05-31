Profil Atlanta Stadium, Stadion Futuristis Senilai Rp 26 Triliun yang Siap Menggelar Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Atlanta Stadium akan menjadi salah satu venue paling penting di Piala Dunia 2026 dengan menggelar delapan pertandingan, termasuk semifinal kedua turnamen. Stadion berkapasitas 67.382 penonton yang berada di pusat Kota Atlanta, Amerika Serikat, ini dikenal karena desain futuristis, atap buka-tutup unik, dan layar video raksasa 360 derajat yang menjadi daya tarik utama.

Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung baru bagi stadion yang sehari-hari dikenal sebagai Mercedes-Benz Stadium tersebut.

Sesuai aturan FIFA yang melarang penggunaan nama sponsor pada venue resmi turnamen, stadion ini akan menggunakan nama Atlanta Stadium selama kompetisi berlangsung.

Mengapa Atlanta Stadium Menjadi Salah Satu Venue Terbaik Piala Dunia 2026?

Atlanta Stadium dibangun dengan biaya sekitar USD 1,6 miliar atau lebih dari Rp26 triliun dan resmi dibuka pada 2017. Nilai investasi besar itu terlihat dari berbagai teknologi modern yang diterapkan di seluruh bagian stadion.

Venue ini memiliki kapasitas 67.382 penonton dan dilengkapi sistem pendingin udara yang membuat suasana di dalam stadion tetap nyaman.

Faktor tersebut menjadi keuntungan tersendiri mengingat suhu rata-rata Kota Atlanta pada Juni dapat mencapai 30 derajat Celsius.

Keunggulan lain yang membuat stadion ini berbeda dari banyak venue olahraga di Amerika Serikat adalah lokasinya.