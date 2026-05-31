Profil Atlanta Stadium, Stadion Futuristis Senilai Rp 26 Triliun yang Siap Menggelar Semifinal Piala Dunia 2026

Atlanta Stadium akan menjadi tuan rumah delapan pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk semifinal, dengan teknologi atap buka-tutup dan layar halo 360 derajat. (FIFA)
JawaPos.com — Atlanta Stadium akan menjadi salah satu venue paling penting di Piala Dunia 2026 dengan menggelar delapan pertandingan, termasuk semifinal kedua turnamen. Stadion berkapasitas 67.382 penonton yang berada di pusat Kota Atlanta, Amerika Serikat, ini dikenal karena desain futuristis, atap buka-tutup unik, dan layar video raksasa 360 derajat yang menjadi daya tarik utama.
Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung baru bagi stadion yang sehari-hari dikenal sebagai Mercedes-Benz Stadium tersebut.
Sesuai aturan FIFA yang melarang penggunaan nama sponsor pada venue resmi turnamen, stadion ini akan menggunakan nama Atlanta Stadium selama kompetisi berlangsung.
Mengapa Atlanta Stadium Menjadi Salah Satu Venue Terbaik Piala Dunia 2026?
Atlanta Stadium dibangun dengan biaya sekitar USD 1,6 miliar atau lebih dari Rp26 triliun dan resmi dibuka pada 2017. Nilai investasi besar itu terlihat dari berbagai teknologi modern yang diterapkan di seluruh bagian stadion.
Baca Juga:Profil Stadion Piala Dunia 2026: Los Angeles Stadium, Venue Rp 90 Triliun dengan Layar Raksasa 1.000 Ton
Venue ini memiliki kapasitas 67.382 penonton dan dilengkapi sistem pendingin udara yang membuat suasana di dalam stadion tetap nyaman.
Faktor tersebut menjadi keuntungan tersendiri mengingat suhu rata-rata Kota Atlanta pada Juni dapat mencapai 30 derajat Celsius.
Keunggulan lain yang membuat stadion ini berbeda dari banyak venue olahraga di Amerika Serikat adalah lokasinya.
Atlanta Stadium berdiri di jantung kota sehingga mudah dijangkau oleh suporter, berbeda dengan banyak stadion lain yang dibangun di kawasan pinggiran.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!