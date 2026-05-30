Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 30 Mei 2026 | 20.18 WIB

Profil Stadion Piala Dunia 2026: Dallas Stadium, Venue Terbesar yang Bisa Memuat Patung Liberty

Dallas Stadium atau AT&amp;T Stadium di Arlington, Texas, akan menggelar sembilan pertandingan Piala Dunia 2026 termasuk semifinal pertama turnamen. (Dok. FIFA)

JawaPos.com — Dallas Stadium di Arlington, Texas, Amerika Serikat, akan menjadi stadion dengan jumlah pertandingan terbanyak pada Piala Dunia 2026. Venue berkapasitas 70.122 penonton ini dijadwalkan menggelar sembilan pertandingan, termasuk semifinal pertama turnamen, sekaligus menghadirkan pengalaman spektakuler berkat teknologi modern dan ukuran stadion yang luar biasa besar.

Mengapa Dallas Stadium Jadi Venue Paling Sibuk di Piala Dunia 2026?

Dallas Stadium, yang dikenal sebagai AT&T Stadium, menjadi stadion dengan jatah pertandingan terbanyak dibandingkan seluruh venue Piala Dunia 2026.

Total sembilan laga akan dimainkan di stadion yang berada di Arlington, sekitar 27 kilometer di sebelah barat pusat Kota Dallas.

Dibuka pada 2009, stadion ini awalnya digadang-gadang menjadi lokasi final Piala Dunia 2026. Meski akhirnya partai puncak diberikan kepada stadion di New Jersey, Dallas Stadium tetap mendapat kehormatan sebagai tuan rumah semifinal pertama.

FIFA mencatat kapasitas stadion mencapai 70.122 penonton untuk Piala Dunia. Angka itu lebih rendah dibanding kapasitas saat pertandingan NFL karena seluruh tribun akan menggunakan sistem tempat duduk permanen tanpa area berdiri.

Stadion Canggih dengan Pendingin Udara di Tengah Panas Texas

Salah satu keunggulan terbesar Dallas Stadium adalah teknologi modern yang dimilikinya. Stadion beratap buka-tutup ini dilengkapi sistem pendingin udara yang mampu mengatasi suhu musim panas Texas yang terkenal ekstrem.

Pada Juni, suhu maksimum harian rata-rata di kawasan Arlington mencapai 33 derajat Celsius. Kehadiran pendingin udara menjadi faktor penting untuk menjaga kenyamanan pemain maupun penonton selama turnamen berlangsung.

Pembangunan stadion menghabiskan biaya sekitar USD 1,2 miliar atau setara lebih dari Rp 19 triliun. Menjelang Piala Dunia 2026, tambahan investasi sebesar USD 295 juta kembali digelontorkan untuk berbagai renovasi dan penyesuaian standar FIFA.

Karena lapangan NFL lebih sempit sekitar 20 meter dibanding standar FIFA, area permainan akan ditinggikan guna menciptakan ruang tambahan di sekeliling lapangan.

Selain itu, rumput sintetis yang biasa digunakan akan diganti dengan permukaan rumput alami sementara khusus untuk Piala Dunia.

