Profil Stadion Piala Dunia 2026: Los Angeles Stadium, Venue Rp 90 Triliun dengan Layar Raksasa 1.000 Ton

SoFi Stadium di Inglewood, California, menjadi stadion terbaru sekaligus termahal yang digunakan pada Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA)
JawaPos.com — SoFi Stadium di Los Angeles menjadi salah satu stadion paling mencuri perhatian pada Piala Dunia 2026 dan sementara berubah nama menjad Los Ageles Stadium.
Venue yang akan menggelar delapan pertandingan ini bukan hanya berstatus stadion terbaru dalam turnamen, tetapi juga tercatat sebagai stadion termahal yang pernah dibangun di dunia dengan biaya mencapai USD 5,5 miliar atau sekitar Rp 90 triliun.
Berlokasi di kawasan Inglewood, California, stadion berkapasitas 69.650 penonton tersebut resmi dibuka pada September 2020.
Kehadirannya menambah daftar ikon olahraga modern Amerika Serikat sekaligus menjadi salah satu pusat perhatian saat Piala Dunia 2026 berlangsung.
SoFi Stadium hadir dengan konsep yang berbeda dibanding stadion sepak bola pada umumnya. Venue ini menggabungkan desain indoor dan outdoor melalui kanopi transparan raksasa yang melindungi stadion sekaligus area plaza di sekitarnya.
Kanopi seluas lebih dari 90 ribu meter persegi itu ditopang oleh 37 kolom tahan gempa. Meski tertutup atap, stadion tetap terbuka di tiga sisi sehingga udara segar tetap dapat mengalir ke dalam arena pertandingan.
Desain futuristis tersebut membuat SoFi Stadium sering disebut sebagai salah satu stadion paling canggih yang pernah dibangun. Kombinasi teknologi modern dan kenyamanan penonton menjadi daya tarik utama venue ini.
Salah satu fitur paling mencolok di SoFi Stadium adalah Infinity Screen yang menggantung di bawah atap stadion. Layar video berteknologi 4K itu memiliki bentuk oval dua sisi dengan bobot hampir 1.000 ton.
Keberadaan layar raksasa tersebut memungkinkan seluruh penonton menyaksikan tayangan pertandingan dengan jelas dari berbagai sudut tribun. Tidak heran jika Infinity Screen menjadi salah satu ikon yang paling sering diperbincangkan sejak stadion ini dibuka.
Teknologi tersebut juga menghadirkan pengalaman menonton yang berbeda dibanding stadion-stadion lain di dunia. Baik saat pertandingan olahraga maupun konser musik, layar tersebut selalu menjadi pusat perhatian.
