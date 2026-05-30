Skuad Resmi Prancis untuk Piala Dunia 2026 Diumumkan, Mbappe Pimpin Les Bleus ke Amerika Serikat

Penyerang Timnas Prancis Kylian Mbappe.(Dok. Kylian Mbappe)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat Timnas Prancis pada ajang Piala Dunia 2026.
Pelatih Didier Deschamps kembali memadukan pemain-pemain berpengalaman dengan talenta muda yang tengah bersinar untuk membawa Les Bleus bersaing di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.
Prancis datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu unggulan utama. Dalam dua edisi terakhir, mereka berhasil menjuarai Piala Dunia 2018 dan menjadi finalis pada edisi 2022.
Dengan materi pemain yang dimiliki saat ini, peluang untuk kembali melangkah jauh terbuka lebar.
Nama Kylian Mbappe masih menjadi sorotan utama dalam skuad kali ini. Penyerang Real Madrid tersebut diprediksi akan menjadi pemimpin tim di lapangan sekaligus tumpuan utama lini serang Prancis.
Kecepatan, ketajaman, dan pengalamannya di turnamen besar membuat Mbappe tetap menjadi senjata paling berbahaya yang dimiliki Deschamps.
Selain Mbappe, sektor depan Prancis juga diperkuat sejumlah pemain yang tampil impresif bersama klub masing-masing. Marcus Thuram yang sukses bersama Inter Milan kembali dipercaya masuk skuad.
Michael Olise yang menjalani musim gemilang di Bayern Munchen juga mendapat tempat, begitu pula Bradley Barcola, Désiré Doué, dan Maghnes Akliouche yang menjadi representasi generasi muda sepak bola Prancis.
Kehadiran pemain-pemain muda tersebut menunjukkan bahwa regenerasi berjalan dengan baik. Deschamps tampaknya ingin menjaga keseimbangan antara pengalaman dan energi baru agar timnya tetap kompetitif sepanjang turnamen.
