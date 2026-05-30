Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.52 WIB

Skuad Resmi Prancis untuk Piala Dunia 2026 Diumumkan, Mbappe Pimpin Les Bleus ke Amerika Serikat

Penyerang Timnas Prancis Kylian Mbappe.(Dok. Kylian Mbappe) - Image

Penyerang Timnas Prancis Kylian Mbappe.(Dok. Kylian Mbappe)

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat Timnas Prancis pada ajang Piala Dunia 2026.

Pelatih Didier Deschamps kembali memadukan pemain-pemain berpengalaman dengan talenta muda yang tengah bersinar untuk membawa Les Bleus bersaing di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

Prancis datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu unggulan utama. Dalam dua edisi terakhir, mereka berhasil menjuarai Piala Dunia 2018 dan menjadi finalis pada edisi 2022.

Dengan materi pemain yang dimiliki saat ini, peluang untuk kembali melangkah jauh terbuka lebar.

Nama Kylian Mbappe masih menjadi sorotan utama dalam skuad kali ini. Penyerang Real Madrid tersebut diprediksi akan menjadi pemimpin tim di lapangan sekaligus tumpuan utama lini serang Prancis.

Kecepatan, ketajaman, dan pengalamannya di turnamen besar membuat Mbappe tetap menjadi senjata paling berbahaya yang dimiliki Deschamps.

Selain Mbappe, sektor depan Prancis juga diperkuat sejumlah pemain yang tampil impresif bersama klub masing-masing. Marcus Thuram yang sukses bersama Inter Milan kembali dipercaya masuk skuad.

Michael Olise yang menjalani musim gemilang di Bayern Munchen juga mendapat tempat, begitu pula Bradley Barcola, Désiré Doué, dan Maghnes Akliouche yang menjadi representasi generasi muda sepak bola Prancis.

Kehadiran pemain-pemain muda tersebut menunjukkan bahwa regenerasi berjalan dengan baik. Deschamps tampaknya ingin menjaga keseimbangan antara pengalaman dan energi baru agar timnya tetap kompetitif sepanjang turnamen.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Prabowo Bawa Capaian Kerja Sama Bernilai Rp 61,25 Triliun usai Pulang Dari Prancis, Mulai dari Ekonomi Hingga Pertahanan - Image
Nasional

Prabowo Bawa Capaian Kerja Sama Bernilai Rp 61,25 Triliun usai Pulang Dari Prancis, Mulai dari Ekonomi Hingga Pertahanan

Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.29 WIB

Bertemu Emmanuel Macron, Prabowo Kagum Prancis jadi Pelopor di Eropa Dukung Kemerdekaan Palestina - Image
Nasional

Bertemu Emmanuel Macron, Prabowo Kagum Prancis jadi Pelopor di Eropa Dukung Kemerdekaan Palestina

Jumat, 29 Mei 2026 | 15.36 WIB

Lille Segera Tunjuk Davide Ancelotti, Calvin Verdonk Bisa Dilatih Putra Carlo Ancelotti - Image
Sepak Bola Dunia

Lille Segera Tunjuk Davide Ancelotti, Calvin Verdonk Bisa Dilatih Putra Carlo Ancelotti

Jumat, 29 Mei 2026 | 13.07 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore