Daftar 26 Pemain Kanada untuk Piala Dunia 2026 Resmi Dirilis, Siap Hadapi Bosnia dan Swiss

Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Kanada resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih Jesse Marsch membawa kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang saat ini berkarier di berbagai kompetisi top Eropa, Major League Soccer (MLS), hingga Liga Meksiko.
Sebagai salah satu tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Meksiko, Kanada datang ke turnamen kali ini dengan ambisi besar.
Setelah kembali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022, mereka kini ingin melangkah lebih jauh dan membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di kawasan CONCACAF.
Nama-nama besar seperti Alphonso Davies dan Jonathan David kembali menjadi tumpuan utama. Keduanya diprediksi akan memegang peran penting dalam upaya Kanada bersaing di Grup yang juga dihuni Bosnia Herzegovina, Qatar, dan Swiss.
Di sektor penjaga gawang, Jesse Marsch mempercayakan posisi utama kepada Maxime Crépeau. Kiper berusia 32 tahun yang saat ini bermain untuk Orlando City itu menjadi sosok paling berpengalaman di antara tiga penjaga gawang yang dipanggil.
Selain Crépeau, Kanada juga membawa Dayne St. Clair dari Inter Miami serta kiper muda Owen Goodman yang saat ini memperkuat Barnsley. Kehadiran Goodman menjadi salah satu kejutan menarik dalam daftar pemain kali ini mengingat usianya yang baru 22 tahun.
Pada lini belakang, Kanada memiliki sejumlah pemain yang sudah terbiasa tampil di level kompetitif Eropa. Alphonso Davies dipastikan menjadi figur sentral berkat pengalaman dan kualitas yang dimilikinya bersama Bayern München.
Davies tidak hanya menawarkan kemampuan bertahan, tetapi juga kecepatan serta kontribusi menyerang yang kerap menjadi senjata utama Kanada. Di sisi lain, Alistair Johnston yang tampil konsisten bersama Celtic juga diprediksi menjadi pilihan utama di sektor bek sayap.
Nama Derek Cornelius, Moïse Bombito, Richie Laryea, Joel Waterman, hingga Niko Sigur turut melengkapi kedalaman skuad di lini pertahanan. Kombinasi pemain senior dan muda diharapkan mampu memberikan keseimbangan ketika menghadapi lawan-lawan yang memiliki karakter permainan berbeda.
