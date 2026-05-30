Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 31 Mei 2026 | 00.09 WIB

Daftar 26 Pemain Kanada untuk Piala Dunia 2026 Resmi Dirilis, Siap Hadapi Bosnia dan Swiss

Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Kanada resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih Jesse Marsch membawa kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang saat ini berkarier di berbagai kompetisi top Eropa, Major League Soccer (MLS), hingga Liga Meksiko.

Sebagai salah satu tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Meksiko, Kanada datang ke turnamen kali ini dengan ambisi besar.

Setelah kembali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022, mereka kini ingin melangkah lebih jauh dan membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di kawasan CONCACAF.

Nama-nama besar seperti Alphonso Davies dan Jonathan David kembali menjadi tumpuan utama. Keduanya diprediksi akan memegang peran penting dalam upaya Kanada bersaing di Grup yang juga dihuni Bosnia Herzegovina, Qatar, dan Swiss.

Di sektor penjaga gawang, Jesse Marsch mempercayakan posisi utama kepada Maxime Crépeau. Kiper berusia 32 tahun yang saat ini bermain untuk Orlando City itu menjadi sosok paling berpengalaman di antara tiga penjaga gawang yang dipanggil.

Selain Crépeau, Kanada juga membawa Dayne St. Clair dari Inter Miami serta kiper muda Owen Goodman yang saat ini memperkuat Barnsley. Kehadiran Goodman menjadi salah satu kejutan menarik dalam daftar pemain kali ini mengingat usianya yang baru 22 tahun.

Pada lini belakang, Kanada memiliki sejumlah pemain yang sudah terbiasa tampil di level kompetitif Eropa. Alphonso Davies dipastikan menjadi figur sentral berkat pengalaman dan kualitas yang dimilikinya bersama Bayern München.

Davies tidak hanya menawarkan kemampuan bertahan, tetapi juga kecepatan serta kontribusi menyerang yang kerap menjadi senjata utama Kanada. Di sisi lain, Alistair Johnston yang tampil konsisten bersama Celtic juga diprediksi menjadi pilihan utama di sektor bek sayap.

Nama Derek Cornelius, Moïse Bombito, Richie Laryea, Joel Waterman, hingga Niko Sigur turut melengkapi kedalaman skuad di lini pertahanan. Kombinasi pemain senior dan muda diharapkan mampu memberikan keseimbangan ketika menghadapi lawan-lawan yang memiliki karakter permainan berbeda.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Kontrak Jesse Marsch Resmi Diperpanjang, Pimpin Timnas Kanada Hingga Piala Dunia 2030 - Image
Piala Dunia 2026

Kontrak Jesse Marsch Resmi Diperpanjang, Pimpin Timnas Kanada Hingga Piala Dunia 2030

Rabu, 27 Mei 2026 | 15.46 WIB

Tak Pernah Diajak Konsultasi, Kanada Tolak Ikut Perang AS-Israel Melawan Iran - Image
Internasional

Tak Pernah Diajak Konsultasi, Kanada Tolak Ikut Perang AS-Israel Melawan Iran

Rabu, 18 Maret 2026 | 20.01 WIB

Trump Ancam Kanada: Dekati Tiongkok, Tarif 100 Persen Menanti! - Image
Internasional

Trump Ancam Kanada: Dekati Tiongkok, Tarif 100 Persen Menanti!

Minggu, 25 Januari 2026 | 22.32 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore