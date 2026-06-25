Tinggalkan Inter Milan, Stefan de Vrij Selangkah Lagi Merapat ke Panathinaikos

Bek veteran Inter Milan, Stefan de Vrij. (Dok. Inter Milan)
JawaPos.com – Bek veteran Inter Milan, Stefan de Vrij, dikabarkan akan segera merapat dengan klub raksasa Liga Yunani, Panathinaikos, dengan status bebas transfer usai dipastikan tidak akan memperpanjang kontraknya di Italia.
Pemain bertahan yang kini menginjak berusia 34 tahun itu telah berada di San Siro sejak musim panas 2018 silam. Saat ia, ia juga meninggalkan Lazio dengan status bebas transfer setelah tidak melakukan perpanjangan kontrak.
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Tetapi, Football Italia menyebut masih ada sedikit harapan bahwa ia akan menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri. Sayang, tampaknya kiprahnya di Serie A telah berakhir karena sudah sepakat dengan klub barunya.
“Kesepakatan pribadi telah dicapai de Vrij dengan Panathinaikos dan mereka kini hanya tinggal menunggu lampu hijau terakhir dari bek asal Belanda tersebut untuk segera merapat ke Stadion Apostolos Nikolaidis,” ungkap pakar transfer dunia, Fabrizio Romano.
Sepanjang kariernya yang indah, bek bernomor punggung enam di Inter setinggi 189 cm ini menjelma menjadi sosok legenda di Serie A. Ia pertama kali bergabung dengan Lazio dari Feyenoord lewat kesepakatan senilai EUR 7 juta pada musim panas 2014 lalu.
Kemudian, Nerazzurri berminat mendatangkan jasanya untuk memperdalam jajaran pemain belakang raksasa Italia ini. Bermain untuk dua klub besar, De Vrij mencatatkan 308 penampilan di Serie A dengan mencetak 20 gol dan menyumbangkan tujuh asis.
Prestasi dan kontribusinya sangat membekas untuk pihak Giuseppe Meazza dengan memenangkan tiga gelar Serie A bersama Inter, tiga gelar Coppa Italia, dan tiga Piala Super Italia, serta satu gelar tambahan Supercoppa Italiana musim 2017/202018 bersama Lazio.
Jika nantinya Panathinaikos meresmikan bek veteran asal Belanda ini, maka tim berjuluk I Prasini bisa kembali memainkan skema tiga pemain bertahan sejajar dengan De Vrij melengkapi duo Ahmed Touba dan Erik Palmer-Brown.
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