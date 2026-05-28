Profil BMO Field: Stadion Ala Inggris Pembuka Kiprah Kanada di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - BMO Field atau yang dikenal sebagai Toronto Stadium menjadi satu dari 16 venue pertandingan untuk Piala Dunia 2026. Stadion yang memiliki gaya bangunan ala stadion-stadion di Inggris itu akan jadi pembuka kiprah Kanada.

Kanada menjadi negara paling sedikit dalam urusan menyiapkan venue pertandingan. Tercatat, mereka hanya menyediakan dua venue saja yakni BC Place Vancouver dan BMO Field (Toronto Stadium).

BMO Field yang dibuka pertama kali pada 2007 menjadi markas bagi klub MLS, Toronto FC. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion tersebut melakukan renovasi besar-besaran untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi sekitar 45.000 kursi, agar sesuai dengan standar FIFA.

Stadion Ikonik dengan Atmosfer Intim Ala Inggris BMO Field memiliki kanopi atap bergaya stadion-stadion Liga Inggris dan tiang curam di kedua ujung lapangan. Salah satu keunggulan dari stadion tersebut adalah desainnya yang compact dan intim.

Berbeda dengan stadion-stadion raksasa di Amerika Serikat yang cenderung punya jarak cukup jauh antara penonton dan lapangan, BMO Field justru menawarkan sensasi berbeda. Jarak antara tribune penonton dan lapangan sangat dekat, membuat gemuruh suporter akan terdengar menggelegar dan menciptakan tekanan psikologis bagi tim lawan.

Dekat dengan Danau Ontario Selain itu, lokasi BMO Field juga cukup strategis. Stadion yang terletak di kawasan Exhibition Place, Toronto itu, berada dekat dengan Danau Ontario. Para suporter mancanegara pun akan disuguhi pemandangan kota Toronto yang futuristik dan lengkap dengan akses transportasi yang sangat mumpuni.

Panggung Pembuktian Timnas Kanada Total akan ada enam pertandingan yang digelar di BMO Field. Rinciannya, lima pertandingan fase grup dan satu laga babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Kanada pun akan memulai perjuangannya disana. Tim berjuluk The Canucks itu akan menantang Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup B pada 13 Juni 2026 mendatang.