Profil Stadion Arrowhead, Markas Chiefs yang Siap Sambut Piala Dunia 2026

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Stadion Arrowhead atau Stadion GEHA Field at Arrowhead menjadi salah satu arena penting Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni-20 Juli, dikutip dari ANTARA.
Dilansir laman resmi FIFA, Rabu, Stadion Arrowhead terletak di 1 Arrowhead Drive, Kansas City, Missouri, Amerika Serikat. Stadion tersebut selama ini dikenal sebagai markas klub National Football League (NFL) Kansas City Chiefs dan menjadi salah satu arena olahraga paling ikonik di Amerika Serikat.
Selama Piala Dunia 2026, stadion tersebut akan menggunakan nama Kansas City. Penggunaan nama itu mengikuti ketentuan FIFA terkait penamaan stadion turnamen yang tidak memperbolehkan nama komersial digunakan selama penyelenggaraan.
Stadion Arrowhead dibuka pada 1972 dan selama lebih dari lima dekade menjadi bagian penting dari identitas olahraga Kansas City. Stadion ini dikenal memiliki atmosfer kuat, terutama karena dukungan fanatik suporter Kansas City Chiefs dalam pertandingan NFL.
Dalam konfigurasi normal, Stadion Arrowhead dikenal sebagai salah satu stadion besar di Amerika Serikat dengan kapasitas lebih dari 70 ribu penonton.
Namun, untuk Piala Dunia 2026, kapasitas pertandingan diperkirakan menyesuaikan kebutuhan FIFA karena sebagian kursi dan area stadion digunakan untuk keperluan media, penyiaran, dan operasional turnamen. Laporan lokal menyebut kapasitasnya dapat berada di kisaran 65-68 ribu penonton selama Piala Dunia.
Meski lebih identik dengan american football, Stadion Arrowhead bukan tempat asing bagi sepak bola.
Stadion ini pernah menjadi arena pertandingan sepak bola internasional dan laga klub, termasuk pertandingan Sporting Kansas City melawan Inter Miami pada 2024 yang menarik lebih dari 72 ribu penonton, serta pertandingan Copa America 2024.
Pada Piala Dunia 2026, Stadion Kansas City mendapat jatah enam pertandingan, terdiri atas empat laga fase grup, satu pertandingan babak 32 besar, dan satu laga perempat final.
