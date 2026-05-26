Prediksi Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026: Pembuktian Akhir Luka Modric

Pembuktian akhir Luka Modric bersama timnas Kroasia di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Kroasia akan kembali berlaga di panggung Piala Dunia 2026 dengan misi mempertahankan rekor gemilang mereka di putaran final. Skuad asuhan Zlatko Dalic ini dikenal sebagai spesialis turnamen.
Mereka sukses menjadi runner-up di edisi Rusia (2018) dan menyabet peringkat ketiga pada edisi selanjutnya di Qatar. Edisi kali ini terasa spesial bagi skuad berjuluk Vatreni tersebut, karena menjadi tarian terakhir bagi sang maestro, Luka Modric.
Bersama rekan seangkatannya, Ivan Perisic, mereka akan membimbing generasi baru Kroasia untuk kembali mengukir sejarah di panggung terbesar sepak bola.
Kroasia mengamankan tiket ke Amerika Utara dengan mulus usai mencatatkan rekor tak tersentuh kekalahan sepanjang babak kualifikasi. Itu kali pertama mereka meraih rekor tak terkalahkan di fase kualifikasi, sejak terakhir kali melakukannya pada edisi 2006 lalu.
Meski sempat kerepotan saat tertinggal dari Kepulauan Faroe hingga akhirnya menang 3-1, pasukan Dalic tetap menjadi tim yang paling dominan di grup. Mereka bahkan menjadi satu-satunya negara yang mampu menghentikan Republik Ceko untuk meraih kemenangan di kandang sendiri.
Tergabung dalam Grup L, Kroasia akan langsung dihadapkan pada laga blockbuster melawan Inggris pada 18 Juni 2026. Partai pembuka ini diprediksi akan berjalan sangat panas mengingat rekam jejak rivalitas kedua negara di berbagai turnamen mayor.
Setelah itu, mereka akan diuji dengan meladeni perlawanan kuda hitam wakil CONCACAF, Panama. Selanjutnya Kroasia akan menghadapi Ghana di Philadelphia Stadium pada 28 Juni 2026.
Untuk urusan menjebol gawang lawan, Kroasia masih bertumpu pada ketajaman striker veteran Hoffenheim Andrej Kramaric. Penyerang yang akan menginjak usia 35 tahun saat turnamen bergulir ini merupakan pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah Kroasia dengan 36 gol.
Kreativitas Ivan Perisic juga tetap menjadi senjata utama yang akan merepotkan pertahanan lawan. Bintang PSV Eindhoven tersebut tampil impresif selama kualifikasi, dengan menyumbang empat assist.
