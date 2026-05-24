Prediksi Uzbekistan di Grup K Piala Dunia 2026: Ancaman Sang Serigala Putih

Timnas Uzbekistan. (Instagram/@uzbekistanfa)
JawaPos.com - Timnas Uzbekistan akan menulis sejarah baru di tanah Amerika Utara, saat mengarungi Piala Dunia 2026. Itu menjadi debut skuad berjuluk Serigala Putih dalam sejarah turnamen paling bergengsi tersebut.
Hal itu membuat kekuatan Uzbekistan bak sebuah teka-teki dalam peta persaingan Grup K. Mereka diprediksi akan menjadi kuda hitam penuh kejutan bagi Portugal, Kolombia, dan Republik Demokratik Kongo.
Meski tidak diunggulkan untuk melangkah jauh, Uzbekistan tetap memiliki senjata yang patut diperhitungkan para pesaingnya. Pasalnya, mereka kini ditangani legenda Italia, Fabio Cannavaro, yang memiliki segudang pengalaman di Piala Dunia.
Baca Juga:Jelang Piala Dunia 2026: Timnas Uzbekistan Gelar Pemusatan Latihan, Fabio Cannavaro Panggil 40 Pemain
Cannavaro bahkan pernah mengantarkan Gli Azzurri menjadi juara pada edisi 2006. Sosoknya diyakini dapat mendongkrak mentalitas skuad Serigala Putih di atas lapangan.
Performa Uzbekistan sepanjang babak kualifikasi zona Asia terbilang fenomenal dan jauh melampaui ekspektasi publik. Hebatnya, mereka hanya merasakan sekali kekalahan dari total 16 pertandingan berat yang dilakoni.
Masuk di putaran kedua, Uzbekistan finis sebagai runner-up Grup E dengan catatan tak terkalahkan. Ketangguhan mereka berlanjut di putaran ketiga dengan meraup enam kemenangan, yang membuat mereka sukses menyegel tiket ke putaran final dengan raihan 21 poin.
Debut Uzbekistan di Piala Dunia akan tersaji di salah satu stadion paling ikonik dunia, Estadio Azteca, Meksiko. Bisa dibilang, tim asuhan Cannavaro merupakan kesebelasan yang paling tidak diunggulkan dalam Grup K, karena peringkat FIFA mereka paling rendah.
Baca Juga:Uzbekistan Arungi Piala Dunia 2026 Bersama Nahkoda Baru, Fabio Cannavaro Bawa Bekal Juara Timnas Italia
Portugal di atas kertas paling difavoritkan karena bertengger di peringkat lima dunia, plus dihuni sederet pemain bintang termasuk Cristiano Ronaldo. Kolombia posisi ke-13, sedangkan RD Kongo unggul tipis di urutan ke-46.
Kolombia menjadi ujian perdana Uzbekistan pada 18 Juni mendatang. Kemudian, mereka akan meladeni Portugal selaku ujian paling beratnya (24 Juni), empat hari setelahnya menghadapi Kongo di laga pamungkas.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi