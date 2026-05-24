Prediksi Uzbekistan di Grup K Piala Dunia 2026: Ancaman Sang Serigala Putih

JawaPos.com - Timnas Uzbekistan akan menulis sejarah baru di tanah Amerika Utara, saat mengarungi Piala Dunia 2026. Itu menjadi debut skuad berjuluk Serigala Putih dalam sejarah turnamen paling bergengsi tersebut.

Hal itu membuat kekuatan Uzbekistan bak sebuah teka-teki dalam peta persaingan Grup K. Mereka diprediksi akan menjadi kuda hitam penuh kejutan bagi Portugal, Kolombia, dan Republik Demokratik Kongo.

Meski tidak diunggulkan untuk melangkah jauh, Uzbekistan tetap memiliki senjata yang patut diperhitungkan para pesaingnya. Pasalnya, mereka kini ditangani legenda Italia, Fabio Cannavaro, yang memiliki segudang pengalaman di Piala Dunia.

Cannavaro bahkan pernah mengantarkan Gli Azzurri menjadi juara pada edisi 2006. Sosoknya diyakini dapat mendongkrak mentalitas skuad Serigala Putih di atas lapangan.

Perjalanan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026 Performa Uzbekistan sepanjang babak kualifikasi zona Asia terbilang fenomenal dan jauh melampaui ekspektasi publik. Hebatnya, mereka hanya merasakan sekali kekalahan dari total 16 pertandingan berat yang dilakoni.

Masuk di putaran kedua, Uzbekistan finis sebagai runner-up Grup E dengan catatan tak terkalahkan. Ketangguhan mereka berlanjut di putaran ketiga dengan meraup enam kemenangan, yang membuat mereka sukses menyegel tiket ke putaran final dengan raihan 21 poin.

Peta Persaingan Uzbekistan di Grup K Piala Dunia 2026 Debut Uzbekistan di Piala Dunia akan tersaji di salah satu stadion paling ikonik dunia, Estadio Azteca, Meksiko. Bisa dibilang, tim asuhan Cannavaro merupakan kesebelasan yang paling tidak diunggulkan dalam Grup K, karena peringkat FIFA mereka paling rendah.

Portugal di atas kertas paling difavoritkan karena bertengger di peringkat lima dunia, plus dihuni sederet pemain bintang termasuk Cristiano Ronaldo. Kolombia posisi ke-13, sedangkan RD Kongo unggul tipis di urutan ke-46.