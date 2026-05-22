Prediksi Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Siap Pecahkan Kutukan! Generasi Baru Les Elephants Mengancam Panggung Dunia

Amad Diallo menjadi andalan baru Pantai Gading untuk menembus sejarah di Piala Dunia 2026. (Instagram/@elephantdecotedivoire)
JawaPos.com — Pantai Gading datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar menembus fase gugur untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Setelah absen sejak 2014, Les Elephants membawa generasi baru penuh talenta seperti Amad Diallo dan Yan Diomande untuk menantang dominasi Grup E bersama Jerman, Ekuador, dan Curacao.
Dua dekade setelah debut mereka di panggung dunia pada 2006, Pantai Gading akhirnya kembali dengan wajah berbeda.
Era Didier Drogba dan Yaya Touré memang sudah lama berakhir, tetapi skuad kali ini justru dianggap sebagai generasi paling menjanjikan sejak masa emas tersebut.
Mengapa Pantai Gading Datang dengan Harapan Lebih Besar?
Pantai Gading lolos ke Piala Dunia 2026 dengan catatan impresif delapan kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan.
Lebih hebat lagi, mereka tidak kebobolan satu gol pun dalam 10 pertandingan kualifikasi sambil mencetak 25 gol.
Ketangguhan lini belakang menjadi fondasi utama keberhasilan tim asuhan Emerse Fae.
Meski 16 gol lahir saat menghadapi Seychelles, konsistensi kemenangan tipis 1-0 justru memperlihatkan kedewasaan permainan yang sebelumnya jarang dimiliki Les Elephants.
Kini Pantai Gading menempati ranking 34 FIFA dan membawa rasa percaya diri tinggi sebagai juara bertahan Piala Afrika. Jadwal grup yang relatif bersahabat juga membuka peluang besar untuk lolos ke babak 16 besar.
