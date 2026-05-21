Megan Rapinoe Kena Kritik Setelah Iklankan Paket Hospitality Piala Dunia 2026 Seharga Rp 98 Juta

JawaPos.com - Nama Megan Rapinoe kembali ramai diperbincangkan publik sepak bola dunia. Mantan bintang tim nasional wanita Amerika Serikat itu mendapat kritik dari banyak fans setelah muncul dalam promosi paket hospitality premium untuk Piala Dunia 2026.

Rapinoe tampil dalam iklan resmi program hospitality FIFA yang menawarkan pengalaman menonton eksklusif selama turnamen berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan.

Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar promosi tersebut, melainkan harga paket yang dinilai terlalu mahal bagi sebagian besar suporter.

Menurut laporan Marca, paket hospitality yang dipromosikan itu dibanderol hingga USD 6.050 atau setara sekitar Rp 98 juta per orang.

Harga tersebut langsung memicu reaksi di media sosial, terutama dari fans yang sejak awal sudah mengeluhkan potensi mahalnya biaya menonton Piala Dunia 2026 secara langsung.

Banyak suporter menilai turnamen sepak bola terbesar di dunia itu perlahan mulai kehilangan identitasnya sebagai ajang yang dekat dengan masyarakat umum.

Mereka merasa atmosfer khas Piala Dunia dibangun oleh para fans biasa, bukan hanya penonton kelas premium.

Kritik yang muncul sebenarnya tidak diarahkan pada perjalanan karier Rapinoe bersama USWNT. Sebagian besar komentar lebih menyoroti kesenjangan antara harga paket hospitality dengan kondisi nyata para pendukung sepak bola yang harus mengatur biaya tiket, akomodasi, hingga perjalanan antarkota selama turnamen berlangsung.