Megan Rapinoe Kena Kritik Setelah Iklankan Paket Hospitality Piala Dunia 2026 Seharga Rp 98 Juta

Megan Rapinoe. (marca)
JawaPos.com - Nama Megan Rapinoe kembali ramai diperbincangkan publik sepak bola dunia. Mantan bintang tim nasional wanita Amerika Serikat itu mendapat kritik dari banyak fans setelah muncul dalam promosi paket hospitality premium untuk Piala Dunia 2026.
Rapinoe tampil dalam iklan resmi program hospitality FIFA yang menawarkan pengalaman menonton eksklusif selama turnamen berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan.
Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar promosi tersebut, melainkan harga paket yang dinilai terlalu mahal bagi sebagian besar suporter.
Baca Juga:Prediksi Arab Saudi di Grup H Piala Dunia 2026: Racikan Georgios Donis Bisa Bikin Kejutan?
Menurut laporan Marca, paket hospitality yang dipromosikan itu dibanderol hingga USD 6.050 atau setara sekitar Rp 98 juta per orang.
Harga tersebut langsung memicu reaksi di media sosial, terutama dari fans yang sejak awal sudah mengeluhkan potensi mahalnya biaya menonton Piala Dunia 2026 secara langsung.
Banyak suporter menilai turnamen sepak bola terbesar di dunia itu perlahan mulai kehilangan identitasnya sebagai ajang yang dekat dengan masyarakat umum.
Mereka merasa atmosfer khas Piala Dunia dibangun oleh para fans biasa, bukan hanya penonton kelas premium.
Kritik yang muncul sebenarnya tidak diarahkan pada perjalanan karier Rapinoe bersama USWNT. Sebagian besar komentar lebih menyoroti kesenjangan antara harga paket hospitality dengan kondisi nyata para pendukung sepak bola yang harus mengatur biaya tiket, akomodasi, hingga perjalanan antarkota selama turnamen berlangsung.
Situasi ini semakin sensitif karena Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Banyak fans memprediksi pengeluaran untuk mengikuti tim favorit mereka akan jauh lebih besar dibanding edisi-edisi sebelumnya.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah