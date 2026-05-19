Pemerintah DR Kongo Tanggung Semua Biaya Suporter Ikonik 'Lumumba' ke Piala Dunia 2026

Suporter ikonik Timnas DR Kongo 'Lumumba' (jas biru) siap memeriahkan Piala Dunia 2026. (ist)
JawaPos.com - Nama suporter ikonik DR Kongo yang dikenal dengan julukan “Lumumba” kembali menjadi sorotan publik sepak bola internasional.
Setelah viral dan mencuri perhatian pada ajang AFCON 2025, kini dia dipastikan masuk dalam delegasi resmi DR Kongo untuk Piala Dunia 2026.
Kabar tersebut disambut antusias oleh para pendukung sepak bola Afrika. Sosok Lumumba sebelumnya memang dikenal sebagai simbol semangat dan loyalitas suporter DR Kongo selama perjalanan tim nasional mereka di AFCON.
Dengan atribut khas, nyanyian tanpa henti, dan dukungan penuh di tribun, ia menjadi salah satu wajah paling dikenal dari suporter sepak bola Afrika dalam beberapa tahun terakhir.
Keputusan membawa Lumumba ke Piala Dunia disebut berasal dari permintaan langsung para pemain tim nasional DR Kongo. Permintaan itu kemudian mendapat persetujuan dari Presiden Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Pemerintah DR Kongo pun memastikan seluruh kebutuhan Lumumba selama turnamen akan ditanggung sepenuhnya.
Mulai dari tiket pesawat, akomodasi, makan, tiket pertandingan, hingga pengurusan visa telah dijamin oleh negara.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap loyalitas suporter yang selalu hadir mendukung tim nasional di berbagai situasi.
Banyak penggemar sepak bola menilai keputusan tersebut menjadi salah satu kisah paling menyentuh menjelang Piala Dunia 2026.
Bagi masyarakat DR Kongo, keikutsertaan di Piala Dunia kali ini memang terasa spesial.
