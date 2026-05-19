Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 19 Mei 2026 | 19.47 WIB

Pemerintah DR Kongo Tanggung Semua Biaya Suporter Ikonik 'Lumumba' ke Piala Dunia 2026

Suporter ikonik Timnas DR Kongo 'Lumumba' (jas biru) siap memeriahkan Piala Dunia 2026. (ist) - Image

Suporter ikonik Timnas DR Kongo 'Lumumba' (jas biru) siap memeriahkan Piala Dunia 2026. (ist)

JawaPos.com - Nama suporter ikonik DR Kongo yang dikenal dengan julukan “Lumumba” kembali menjadi sorotan publik sepak bola internasional.

Setelah viral dan mencuri perhatian pada ajang AFCON 2025, kini dia dipastikan masuk dalam delegasi resmi DR Kongo untuk Piala Dunia 2026.

Kabar tersebut disambut antusias oleh para pendukung sepak bola Afrika. Sosok Lumumba sebelumnya memang dikenal sebagai simbol semangat dan loyalitas suporter DR Kongo selama perjalanan tim nasional mereka di AFCON.

Dengan atribut khas, nyanyian tanpa henti, dan dukungan penuh di tribun, ia menjadi salah satu wajah paling dikenal dari suporter sepak bola Afrika dalam beberapa tahun terakhir.

Keputusan membawa Lumumba ke Piala Dunia disebut berasal dari permintaan langsung para pemain tim nasional DR Kongo. Permintaan itu kemudian mendapat persetujuan dari Presiden Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Pemerintah DR Kongo pun memastikan seluruh kebutuhan Lumumba selama turnamen akan ditanggung sepenuhnya.

Mulai dari tiket pesawat, akomodasi, makan, tiket pertandingan, hingga pengurusan visa telah dijamin oleh negara.

Langkah ini dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap loyalitas suporter yang selalu hadir mendukung tim nasional di berbagai situasi.

Banyak penggemar sepak bola menilai keputusan tersebut menjadi salah satu kisah paling menyentuh menjelang Piala Dunia 2026.
Bagi masyarakat DR Kongo, keikutsertaan di Piala Dunia kali ini memang terasa spesial.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Timnas Brasil Umumkan Skuad Piala Dunia 2026: Neymar Kembali, Nama Top Ini Justru Absen - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Brasil Umumkan Skuad Piala Dunia 2026: Neymar Kembali, Nama Top Ini Justru Absen

Selasa, 19 Mei 2026 | 17.42 WIB

Daftar Lengkap Skuad Sementara Timnas Kroasia untuk Piala Dunia 2026: Luka Modric Masih Jadi Andalan - Image
Piala Dunia 2026

Daftar Lengkap Skuad Sementara Timnas Kroasia untuk Piala Dunia 2026: Luka Modric Masih Jadi Andalan

Selasa, 19 Mei 2026 | 15.40 WIB

Yuran Fernandes Tak Dibawa! Berikut Daftar 26 Pemain Timnas Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Yuran Fernandes Tak Dibawa! Berikut Daftar 26 Pemain Timnas Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

Selasa, 19 Mei 2026 | 12.43 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

3

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

6

Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

7

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

8

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

9

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

10

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore