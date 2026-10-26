Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.50 WIB

100 Sekolah Rakyat Dibangun di 32 Provinsi, Bisa Tampung 122.000 Siswa

Sekolah Rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan. (Kementerian PU)

 

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun 100 Sekolah Rakyat di 32 provinsi. Nantinya seluruh sekolah tersebut bisa menampung hingga 122.000 siswa.
 
Pembangunan ini masuk dalam proyek tahap II. Total Kementerian PU akan menyerap 97.000 tenaga kerja lokal. Mereka berasal dari warga di desa dan kecamatan sekitar lokasi proyek. 
 
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, penyerapan tenaga kerja lokal ini untuk membuka kesempatan kerja dan menambah pendapatan keluarga para pekerja setempat.
 
“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern. Karena itu kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Senin (26/10).
 
 
Pembangunan ini juga turut dibantu oleh Batalyon Teritorial Pembangunan TNI AD. Pelibatan ini guna mempercepat penyelesaian pembangunan di wilayah tertentu, termasuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
 
Selain menyerap tenaga kerja, pembangunan Sekolah Rakyat juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kebutuhan bahan material lokal, penyediaan katering untuk konsumsi harian pekerja, serta jasa transportasi. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan setelah sekolah beroperasi, tetapi juga sejak proses konstruksi berlangsung.
 
Satu Sekolah Rakyat Tahap II bisa menampung siswa hingga 1.260 orang. Jumlah ini telah ditingkatkan dari kapasitas sebelumnya 1.080 siswa.
 
Dody menjelaskan, dengan semangat Pasal 34 UUD 1945, pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi salah satu kunci memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
 
“Secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah, bisa disekolahkan di sini. Bahkan bukan cuma disekolahkan, tapi dimuliakan, dikasih fasilitas yang megah. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto memuliakan anak-anak dari kalangan prasejahtera,” jelasnya.
 
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II ini tidak hanya menghadirkan ruang kelas, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan dalam satu kawasan. Setiap lokasi dilengkapi tiga gedung pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama siswa putra dan putri, rusun guru, kantin dan dapur, gedung serbaguna, masjid dan rumah ibadah, serta guest house.
 
Untuk menunjang keamanan dan aktivitas siswa, kawasan sekolah juga dilengkapi sistem CCTV, lapangan upacara, serta fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola atau mini soccer dan basket.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kementerian Lingkungan Hidup dan MUI Bersinergi dalam Gerakan Tobat Ekologis - Image
Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup dan MUI Bersinergi dalam Gerakan Tobat Ekologis

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.35 WIB

Kementerian HAM Rumuskan 8 Isu Prioritas, Minta Pemangku Kepentingan Tindak Lanjuti Secara Nyata - Image
Nasional

Kementerian HAM Rumuskan 8 Isu Prioritas, Minta Pemangku Kepentingan Tindak Lanjuti Secara Nyata

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.35 WIB

Khofifah-Emil Datangi Kementerian ESDM, Minta Pengawasan BBM Subsidi Diperketat - Image
Energi

Khofifah-Emil Datangi Kementerian ESDM, Minta Pengawasan BBM Subsidi Diperketat

Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.57 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore