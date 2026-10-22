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Latu Ratri Mubyarsah
Jumat, 23 Oktober 2026 | 02.05 WIB

Teacher Tech Championship 2026, Dukung Pengembangan Profesional Guru

Program Teacher Tech Championship 2026 diikuti lebih dari 350 pendaftar dari enam provinsi di Sulawesi pada 2026. (Istimewa) - Image

Program Teacher Tech Championship 2026 diikuti lebih dari 350 pendaftar dari enam provinsi di Sulawesi pada 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Program Teacher Tech Championship 2026 dari Bakti BCA dukung pengembangan profesional bagi guru SMA/MA dari Sulawesi yang mengampu mata pelajaran Fisika, Kimia, Biologi, Informatika, serta Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU).

Diikuti lebih dari 350 pendaftar dari enam provinsi di Sulawesi pada 2026, kompetisi ini mengangkat tema inovasi alat bantu pembelajaran berbasis STEM yang difokuskan pada koding dan Artificial Intelligence (AI).

Harapannya, hasil inovasi dapat mendukung Deep Learning atau pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, yang jadi program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Direktur BCA Antonius Widodo menuturkan, memasuki tahun kedua, jumlah pendaftar Teacher Tech Championship mengalami peningkatan pesat. Tercatat sebanyak 357 orang pendaftar dari berbagai daerah di Pulau Sulawesi.

Angka ini meningkatdibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 147 pendaftar dari wilayah Maluku dan Papua.

”Ini menunjukkan antusiasme besar, setidaknya menurut kami, bahwa arti pendidikan yang kami coba deliver dengan sasaran adalah para guru,” ujar Antonius Widodo.

Selain memperluas wilayah peserta, dia berharap inovasi para guru dapat terus dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Kendati demikian, dia pun mengimbau agar pemanfaatan teknologi dalam ini harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat pembelajaran.

”Apa pun teknologi itu adalah tools. Yang harus menang itu manusianya, jangan sampai nanti yang menang teknologinya,” papar Antonius Widodo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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