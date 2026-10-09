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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 9 Oktober 2026 | 21.01 WIB

Kuliah Negeri Gratis Butuh Anggaran Jumbo, Bisa Terealisasi 100 Persen di 2029

Ilustrasi mahasiswa universitas negeri, salah satu sasaran utama kebijakan kuliah negeri gratis. (Unair) - Image

Ilustrasi mahasiswa universitas negeri, salah satu sasaran utama kebijakan kuliah negeri gratis. (Unair)

JawaPos.com – Merealisasikan pendidikan gratis untuk seluruh jenjang pendidikan negeri hingga level pendidikan tinggi memerlukan anggaran jumbo.

Terkait hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memprediksi pendidikan gratis untuk pendidikan tinggi atau universitas baru bisa direalisasikan 100 persen pada 2029.

Itu pun dengan catatan, realisasinya sudah dimulai lebih dahulu secara bertahap di 2028.

Wacana kuliah negeri gratis ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyatakan niatnya untuk menggratiskan kuliah di perguruan tinggi negeri dalam waktu dekat.

Said menjelaskan, pemerintah dan DPR masih memetakan kebutuhan anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri (PTN).

Berdasarkan hitungan sementara, kebutuhan anggaran pendidikan gratis mulai SD hingga perguruan tinggi mencapai sekitar Rp 302 triliun per tahun.

Jauh lebih besar dari kebutuhan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang untuk tahun 2027 diusulkan sebesar Rp 240 triliun.

Secara hitungan kasar, kebutuhan untuk pendidikan dasar hingga menengah gratis diperkirakan mencapai Rp 208 triliun lebih per tahun.

Sementara, kebutuhan untuk perguruan tinggi gratis berdasarkan paparan awal Mendiktisaintek Brian Yuliarto hampir mencapai Rp 94 triliun per tahun. "Itu artinya hampir Rp 302 triliun," kata Said, dikutip Jumat (9/10).

Karena itu, tidak mungkin kebijakan kuliah PTN gratis langsung bisa diterapkan 100 persen dalam waktu dekat.

Editor: Bayu Putra
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