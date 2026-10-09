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Dhimas Ginanjar
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.52 WIB

Sekolah Internasional Menjamur di Kamboja, Perusahaan Jepang Investasi Rp 339 Miliar

Sejumlah pejabat mengikuti upacara peletakan batu pertama JISPP, sebuah sekolah internasional di Phnom Penh, Kamboja, pada 22 September 2026. (Kyodo) - Image

Sejumlah pejabat mengikuti upacara peletakan batu pertama JISPP, sebuah sekolah internasional di Phnom Penh, Kamboja, pada 22 September 2026. (Kyodo)

JawaPos.com - Sekolah internasional berbahasa Inggris semakin diminati keluarga kaya di Kamboja yang mencari pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka. Peluang ini turut menarik perusahaan Jepang untuk masuk ke pasar pendidikan dengan menawarkan sistem pembelajaran yang menggabungkan kurikulum internasional dan nilai-nilai pendidikan Jepang.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (9/10), lebih dari 80 sekolah internasional telah beroperasi di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Meningkatnya interaksi dengan warga asing membuat kemampuan berbahasa Inggris semakin bernilai di negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada investasi asing dan pariwisata.

Salah satu proyek terbaru adalah pembangunan Japan International School Phnom Penh (JISPP). Peletakan batu pertama sekolah tersebut digelar pada September di kawasan pinggiran Phnom Penh yang sedang berkembang dan juga menjadi lokasi pusat perbelanjaan milik perusahaan Jepang.

Perusahaan Wonderfy yang berbasis di Tokyo akan memimpin proyek tersebut dengan nilai investasi sekitar JPY 3 miliar atau setara Rp339 miliar. Pendanaan juga melibatkan perusahaan dari sejumlah negara lain.

JISPP dijadwalkan mulai beroperasi pada musim panas tahun depan. Sekolah tersebut akan menerapkan kurikulum yang mengacu pada International Baccalaureate (IB), program pendidikan yang digunakan di berbagai negara.

Hal yang tidak biasa dari proyek ini adalah rencana pemindahan Japanese School of Phnom Penh ke kampus yang sama. Sekolah tersebut selama ini melayani anak-anak warga Jepang yang tinggal di Kamboja.

Presiden Japanese Association of Cambodia Koji Tezuka mengatakan sekolah Jepang itu saat ini memiliki sekitar 50 siswa. Kondisi bangunan lama yang semakin menua mendorong pengelola memindahkan kegiatan belajar ke kampus baru dengan menyewa ruang di sana.

Mayoritas siswa JISPP diperkirakan berasal dari keluarga Kamboja.

Meski kegiatan belajar kedua sekolah akan berlangsung secara terpisah, Kepala Divisi Sekolah Dasar JISPP Moe Funamizu mengatakan para siswa akan memiliki kesempatan mengikuti kegiatan bersama.

"Kami ingin mereka mengikuti kegiatan klub dan acara sekolah bersama, sekaligus memperkenalkan sejumlah aspek positif pendidikan Jepang, seperti keterlibatan siswa dalam kegiatan bersih-bersih dan makan siang di sekolah," katanya.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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