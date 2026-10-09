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Dhimas Ginanjar
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.47 WIB

Jepang Berhasil Kembangbiakkan Salamander Langka untuk Pertama Kali, 16 Ekor Menetas

Salamander Akaishi yang dipelihara di Kebun Binatang Chausuyama, Prefektur Nagano, Jepang. (Kebun Binatang Chausuyama/Kyodo)

JawaPos.com - Kebun binatang di Jepang tengah berhasil mengembangbiakkan salamander Akaishi yang langka untuk pertama kalinya di negara tersebut. Keberhasilan ini membuka kesempatan untuk mempelajari siklus hidup spesies yang terancam punah itu sekaligus mendukung upaya konservasi.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (9/10), Kebun Binatang Chausuyama di Prefektur Nagano mengumumkan keberhasilan tersebut pada Kamis. Sebanyak 16 salamander menetas pada 17 September setelah kebun binatang itu berhasil mengumpulkan telur yang telah dibuahi pada Juli.

Salamander Akaishi hidup di kawasan sekitar Pegunungan Alpen Selatan di Prefektur Nagano. Spesies tersebut telah ditetapkan sebagai satwa terancam punah.

Telur dan larva salamander Akaishi yang berkembang di air belum pernah diamati secara langsung di habitat aslinya. Karena itu, keberhasilan perkembangbiakan di penangkaran menjadi kesempatan penting untuk memahami lebih jauh siklus hidupnya.

"Ini merupakan kesempatan berharga untuk mempelajari lebih jauh siklus hidup spesies ini. Saya berharap keberhasilan ini dapat membantu upaya konservasi," kata seorang staf Kebun Binatang Chausuyama.

Selain Nagano, salamander Akaishi juga ditemukan di Prefektur Yamanashi, Shizuoka, dan Aichi. Hewan ini dapat tumbuh hingga sekitar 13 sentimeter dengan tubuh berwarna cokelat gelap. Beberapa individu memiliki bintik-bintik putih kecil.

Kebun Binatang Chausuyama mulai memelihara salamander tersebut pada 2014. Setelah berhasil mengumpulkan telur yang telah dibuahi pada Juli, pihak kebun binatang akhirnya menyaksikan 16 anakan menetas pada September.

Saat ini, salamander-salamander tersebut dirawat di rumah sakit hewan milik kebun binatang. Mereka direncanakan akan dipamerkan kepada pengunjung pada masa mendatang.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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