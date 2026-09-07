Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Senin, 7 September 2026 | 21.19 WIB

Ketua DPR Puan Maharani Minta Penanganan Erupsi Gunung Anak Krakatau Dilakukan Terpadu

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com) - Image

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau harus dilakukan secara terpadu dan menitikberatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.

Menurut dia, dampak erupsi gunung yang berada di Selat Sunda itu telah mempengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah.

“Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi,” kata Puan di Jakarta, Senin.

Dia meminta Pemerintah melakukan penanggulangan bencana secara komprehensif serta memastikan ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat,” katanya.

Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sebagai satu kesatuan agar warga memperoleh perlindungan yang sama meskipun berada di provinsi berbeda. Untuk itu, dia meminta pemerintah memberikan jaminan yang jelas kepada masyarakat dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” katanya.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa perhatian juga harus diberikan kepada pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga yang pendapatannya terhenti akibat pembatasan aktivitas.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Puan Maharani Tegaskan DPR Siap Terima Aspirasi Massa Aksi pada 27 Agustus 2026 - Image
Nasional

Puan Maharani Tegaskan DPR Siap Terima Aspirasi Massa Aksi pada 27 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 | 00.28 WIB

Ketua DPR Puan Maharani Minta Penyelidikan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dilakukan dengan Transparan - Image
Nasional

Ketua DPR Puan Maharani Minta Penyelidikan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dilakukan dengan Transparan

Selasa, 21 Juli 2026 | 20.10 WIB

Harga Plastik Melonjak, Puan Maharani Dorong UMKM Beralih ke Kemasan Ramah Lingkungan - Image
Nasional

Harga Plastik Melonjak, Puan Maharani Dorong UMKM Beralih ke Kemasan Ramah Lingkungan

Kamis, 16 April 2026 | 18.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore